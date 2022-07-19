ABD raporu: YPG/PKK çocukları kaçırmaya devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda, YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye’de çatışmalarda kullanmak üzere çok sayıda çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı belgelendi.

ABD Dışişleri, İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayımladı.

Raporda 36 ülke izlemeye alınırken, Libya, Yemen ve Somali'nin “Özel Durum Listesi"nde kalmaya devam ettiği görüldü.

Dışişleri raporunda bir kez daha, YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları zorla alıkoyup çatışmalarda kullanmak üzere onlara silahlı eğitim verdiği belgelendi.

Irak'ta DEAŞ ve İran destekli Şii milislerin yanı sıra PKK'nın Iraklı çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı vurgulanan raporda, Iraklı çocukların bu gruplara karşı savunmasız olduğu ifade edildi.

Raporda, “Çok sayıda kaynak, Irak Kürt bölgesi ve Sincar'da faaliyet gösteren PKK ve YPG'nin çocukları silahlı kadrosuna alıp kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Bazı kaynaklar, 2021'de PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinden gelen çocuklar da dahil olmak üzere onlarca çocuğu çatışmalara hazırlamak için kadrosuna aldığını bildirdi.” tespitlerine yer verildi.

Raporda ayrıca 2021'de PKK'nın Sincar'daki uzantıları olan YPS gibi örgütlerin bölgede reşit olmayan çocukları ve gençleri zorla silahlı kadroya alıp silahlı faaliyetlerde kullandığı bilgisi yer aldı.

2018'den bu yana hemen her yıl ABD yönetiminin insan kaçaklığı raporlarında bu grupların çocukları zorla silahlı kadrosuna kattıkları ve suistimal ettiklerinin yer aldığına dikkat çekilirken “2018 yılında sivil toplum örgütleri, PKK'nın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerden çocukları toplayıp eğittiğini ve ardından onları Sincar, Türkiye ve Irak ile İran arasındaki Kandil Dağları'ndaki üslere gönderdiğini bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

Raporun Suriye ile ilgili bölümünde de YPG/PKK'nın 12 yaşından küçük çocukları silahlı kadrosuna alıp eğitmeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, “2017'den bu yana uluslararası gözlemciler, YPG ve YPJ'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki mülteci kamplarından çocukları zaman zaman zorla topladığını bildirdi.” denildi.

İran destekli grupların da Irak ve Afganistan başta olmak üzere bölge ülkelerden insan kaçakçılarının eline düşmüş çocukları toplayıp Suriye'de çatışmalarda kullandığı bilgisi raporda yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) savaşlarda kullanılan çocuklara ilişkin "Çocuk Savaşçılar" raporunda da terör örgütünün çocukları zorla silah altına almaya devam ettiği vurgulanmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Raporda, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 4 milyondan fazla çocuğun mülteci durumuna düştüğüne ve bunların insan kaçakçılığına karşı savunmasız olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna savaşı bağlamında insan kaçakçılığı konusunda raporda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Mülteci durumuna düşmüş ve yerinden edilmiş insanlar, özellikle insan ticaretine karşı savunmasızdır. Savaş, yerinden edilmemişler için bile bireylerin insan ticaretine karşı savunmasızlığını artırıyor. Ukraynalı yetkililer, Mart 2022'nin sonuna kadar Rus kuvvetlerinin binlerce Ukraynalıyı zorla Rusya'ya naklettiğini gösteriyor. Bu vatandaşlar insan ticaretine karşı oldukça savunmasızdır. Rusya öncülüğündeki güçlerin çocukları asker, muhbir ve canlı kalkan olarak kullandığına dair doğrulanmamış raporlar da gelmeye devam ediyor.”

Raporun Yunanistan ile ilgili kısmında, başta Afganlar olmak üzere refakatsiz çocukların hayatta kalmak için fuhuş çetelerinin eline düştüğü kaydedildi.

Yunanistan'da mülteci kampında kalanların da insan kaçakçılığına karşı savunmasız olduğu belirtilen raporda, “STK'ler göçmen ve mülteci kamplarında göçmen kadınlara tecavüz olaylarını rapor ediyor ve kamplardaki organize suç gruplarının çadırları ve nakliye konteynerlerini genelev olarak kullandığını iddia ediyor. Çoğu göçmen ve sığınmacının yolculuklarının bir noktasında kaçakçılara güvendiğine ve bazı durumlarda Yunanistan'a vardıklarında sömürüye zorlandıklarına inanılıyor.” ifadeleri dikkat çekti.

Raporda, Yunanistan'a “Bazılarının insan kaçakçılığı kurbanı olduğu düşünülen sığınmacıların zorla Türkiye'ye geri gönderilmesi iddialarına yönelik bağımsız soruşturma yapması” tavsiyesinde bulundu.

Raporda bu yıl da “Özel Liste” değişmedi. Libya, ve Yemen 7'nci kez, Somali ise 20'nci kez özel listede yer aldı.

Çatışmalar ve kargaşa içindeki bu ülkelerdeki insan kaçakçılığının yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çekildi. AA .