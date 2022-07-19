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Doğu'da 'şifa dolu tatil': Diyadin Kaplıcaları

36 Dakika Önce Yazıldı - 408 Kelime

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezleri arasında yer alan Diyadin Kaplıcaları'nda, yaz tatilinde yerli turist yoğunluğu yaşanıyor.



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19.07.2022 21:38:12

İl merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Diyadin ilçesi, Murat Kanyonu, Meya Antik Kenti, Meya Şelalesi gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin jeotermal kaynaklarıyla da bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

İlçedeki jeotermal alanda kurulan ve zengin mineralli suya sahip kaplıcalar, yılın her mevsimi çevre iller başta olmak üzere yurdun dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle son yıllarda tesis sayısı artan kaplıcalar bölgesi, yaz sezonunda çocuklarıyla "şifa dolu tatil" yapmak isteyen aileleri ağırlıyor.

Tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek ve çeşitli rahatsızlıklarına şifa aramak için kaplıcalara gelenler, tesislerin yanında bulunan yeşillik alanlarda piknik yapıp daha sonra isteğe göre özel ve diğer havuzlarda yüzme imkanı buluyor.

"Yaz tatillerinde yoğunluk çok fazla oluyor"

Kaplıca bölgesindeki tesis işletmecisi Mehmet Özden, AA muhabirine, yakın zamanda yapılan tesislerinin olduğu bölgede havuzlu ve konaklamalı evlerin de bulunduğunu söyledi.

Kaplıca suyunun cilt hastalıkları, damar tıkanıklığı, bel fıtığı ve romatizma gibi hastalıklara iyi geldiğine işaret eden Özden, şunları kaydetti:

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"Kurban Bayramı tatili ve sonrasında diğer illerden çok fazla talep var. Devlet destekli, odalı özel havuzlarımızla hizmet veriyoruz. Diğer illerden gelen ve yabancı turistlerin burada günlerce konaklayabilecekleri tesislerimiz mevcut. Bayramı takip eden günlerdeki tatil günlerinde çok fazla yoğunluk var. Aşırı ilgi var ve biz bu taleplere yetişemiyoruz. Özellikle yurt dışında bulunan ve memleketlerine gelen vatandaşlarımızın çok fazla talebi var. Bayram dönemleri ve yaz tatillerinde yoğunluk çok fazla oluyor. Bu yoğunluğun hem ilçenin hem de bizim ekonomimize katkısı oluyor."

Özden, yaz tatilini tam dolulukla geçirmeyi beklediklerini belirtti.

İstanbul'dan gelen Ramazan Eraslan ise yaklaşık bir aydır kaplıca tesislerinde konakladığını ve sık sık havuza girip yüzdüğünü ifade etti. AAA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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