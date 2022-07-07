ABD’den Türkiye'ye ‘DW Türkçe ve VOA Türkçe’ tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, 'RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır' açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; Deutsche Welle Türkçe ile Amerika'nın Sesi'nin internet sitelerine, lisans başvurularını yapmadıkları gerekçesiyle erişim engeli kararı verilmesine tepki gösterdi.

Price, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır."

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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Price'a yanıt Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçeye ait internet sitelerine getirdiği erişim yasağını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt verdi.

Bilgiç, Twitter hesabından Price'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Demokrasiye giriş dersi: İfade özgürlüğü demokrasi için gereklidir ve hukukun üstünlüğü de öyle. İfade özgürlüğüne izin vermek ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var. Türk medyasının ABD'deki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın Sesi Türkçe ve DW Türkçe, Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı. RTÜK, haziran sonunda yayın lisansı bulunmaması nedeniyle DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçenin internet sitelerine erişim yasağı getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Alman kamu yayıncı kuruluşu Deutsche Welle (DW) ve Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Türkçe yayınlarına Türkiye'de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Buna gerekçe olarak ise ilgili yayıncıların RTÜK'e lisans başvurusu yapmamaları gösterildi.

Her iki haber sitesine akşam saatlerinden itibaren erişim durdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, iki yayın kuruluşunun "ilgili mevzuata uygun hareket etmediklerini" kaydetti.

Açıklamada, "Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır." denildi. .