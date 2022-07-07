Dizel araç sahipleri DİKKAT | Motorine dev indirim kapıda | Motorine 7 Temmuz'da indirim var mı? Motorine (mazota) indirim mi geldi? Son günlerde uluslararası petrol piyasasında yaşanan düşüş ülkemizde milyonlarca araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz gün benzine zam yapılması bekleniyordu ancak zam flaş bir kararla iptal edildi. Bugün ise mazota yönelik sevindiren indirim haberi geldi. Peki 7-8 Temmuz'da mazota (motorin) ne kadar indirim yapılacak?

Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıta yapıacak indirim ve zamda. Araç shipleri son zamanlarda yapılan büyük zamlar karşısında adeta kontak çeviremez duruma gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırması ile başlayan kriz en çok da Türkiye'yi etkiledi. Yurt içinde akaryakıt fiyatları son yıllarda katlanarak arttı. Benzin ve mazota gelen zamlar enflasyonist baskıyı da artırdı. Ancak Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde uluslararası piyasada brent petrolün fiyatında ciddi oranda bir gerileme var ve bu da benzin me motorine indirim olarak yansıyabilir.

Motorine dev indirim kapıda

7 Temmuz'da gelen bir son dakika gelişemsi dizel araç sahiplerini sevindirdi. Motorinin litre satış fiyatına büyük bir indirim bekleniyor. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Motorine 7 Temmuz'da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt rüünlerine indirim olarak yansıyor. Türkiye'e 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece motorine büyük bir indirim bekleniyor. Yapılması beklenen indirimin 2 TL 10 kuruş olacağı beliritliyor. Gelecek olan zamla birlikte mazotun litresi uzun aradan sonra ilk defa benzinin gerisinde kalacak.

Benzine indirim var mı?

7 Temmuz'da benzine yapılması beklenen indirim görülmüyor. İlerleyen günlerde brent petrolde yaşanan düşüş kalıcı olursa benzin grubuna da indirim gelebilir.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, küresel ekonomilerde resesyon endişeleri dün akşam saatlerinde 100 doların altını gördü. 7 Temmuz'da Brent petrol, uluslararası piyasalarda 101 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güncel mazot litre fiyatları (7 Temmuz)

7 Temmuz sabahı petrol satış firmalarında yer alan mazot litre satış fiyatı şu şekilde;

İSTANBUL (ANADOLU) 26.68 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 26.66 TL/LT

İZMİR 26.79 TL/LT

ANKARA 26.77 TL/LT

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.