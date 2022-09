ABD'den çarpıcı iddia: Rus generaller çekilmek istedi, Putin izin vermedi

Rusya'dan istihbarat bildiren ABD'li kaynaklar, Rus generallerin Herson şehrinden birliklerini geri çekmek istediklerini ancak Putin’in izin vermediğini bildirdi.

Karar'da yer alan habere göre; Amerikan istihbarat kaynakları iki gündür Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın her aşamasına nasıl ve ne kadar daha fazla karıştığına dair bilgiler sızdırıyor. İlk sızıntı Amerikan CNN televizyonuna olmuştu, dün de The New York Times gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Rus generallerin halen Ukrayna tarafından geri alınmaya çalışılan Güneydeki Herson şehrinden birliklerini düzenli biçimde geriye, Dinyeper nehrinin güneyine çekmek istediklerini ama Vladimir Putin'in bu geri çekilmeye izin vermediğini anlattı.

Habere göre Rus generalleri Rus askerlerinin hayatını korumak ve daha sonra oluşabilecek panik halinde geri çekilmeyi önlemek için bunu istedi ama Putin kamuoyu önünde zor durumda kalmamak için Herson'u Ukrayna'ya terk etmeyi kabul etmedi.

"HERSON KAYBETMEK İÇİN FAZLA DEĞERLİ"

Putin'in bu konuda bu denli direnç göstermesinin en önemli sebebi; böyle bir geri çekilmenin, kendisinin savaştaki başarısızlığının kabulü ve bir ay içinde Ukrayna'nın elde ettiği ikinci büyük zafer olacak olması. Herson, ilk işgalde Rusların eline geçen ilk büyük şehirdi ve Moskova'nın kontrolü altındaki tek bölgesel başkent olmaya devam ediyor. Onu geri almak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için büyük bir başarı olur.

Yetkililer, Putin'in Herson'dan geri çekilmeyi reddetmesinin, çoğunlukla tedarik hatlarıyla bağlantısı kesilen ve Ukrayna kuvvetlerinin esiri olabileceklerine inanan Rus birliklerinin moralinin düşmesine neden olduğunu söyledi.

'BANA GÖRE SAVAŞ UKRAYNALILARIN LEHİNE'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley Cuma günü verdiği bir röportajda, "Ukrayna'daki durum açıkça dinamik. Tam bir değerlendirme için henüz çok erken ancak bana göre stratejik üstünlük açıkça Ukraynalılara kaydı" dedi. Ancak önümüzde daha "uzun bir yol" olduğu konusunda da uyardı.

Bazı ABD'li yetkililer, güney cephesinde Rus ordusunun başını belaya soktuğunu söyledi. Yetkililer, Ukrayna'nın Rus kuvvetlerini daha da geri itmesi durumunda, Putin'in Ukrayna'dan ele geçirdiği ve 2014'te ilhak ettiği Kırım'a ulaşmak için zorlu mücadele ettiği kara köprüsünün sonunda tehdit edilebileceğini söyledi.

'RUS KOMUTANLAR EN BAŞINDAN ÇEKİMSERDİ'

Herson konusundaki bölünmeler, Putin ile üst düzey komutanları arasındaki son anlaşmazlıklardan yalnızca biri. ABD'li yetkililer, özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hızlı bir saldırı öngören ilk aşamada, üst düzey Rus subaylarının savaşın ilk planlarını defalarca sorguladıklarını söyledi. Yetkililer, Rus komutanların, Putin'in yetersiz asker ve silahla savaşacağına inandığını söyledi.

Rusya'da artan muhalefet ve askerlik çağındaki erkeklerin çağrıdan kaçınmak için ülkeden kaçmaya çalışmasıyla birlikte ise ABD'li yetkililer, Putin'in başka bir Ukrayna zaferinin, popülaritesini daha da perçinleyeceğini inandığını ve bunu riske atamayacağını söylüyor. .