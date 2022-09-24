Çatalcaspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 4.hafta maçında İstanbul ekibi Çatalcaspor kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çatalcaspor - Belediye Kütahyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çatalcaspor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?