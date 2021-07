ABD bu kâbus senaryosunu konuşuyor

ABD, emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı kitabı konuşuyor. Oldukça korkutucu bir Dünya Savaşı senaryosuna ev sahipliği yapan kitapta bu savaşta kullanılacak silahlara ait bilgiler de yer alıyor.

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 4 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Kâbus senaryosu...

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli eleştiriyor. ABD'de yazılan bir kitap ise tehlikenin ne boyutta olduğuna dikkat çekiyor.

Tarih verdiler!

Ülke basınında yer alan haberlere göre, '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta 'küresel yangın' olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer veriliyor.

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı kitapta 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başlıyor.

Hangi silahlar kullanılacak?

Kurgu temelli olan kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Yeni askeri güç: Hacker'lar!

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

Putin'in beklediği fırsat!

Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse 'altın tepside' sunabilir.

'Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır' diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.

