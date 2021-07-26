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MB'den Enflasyon Raporu duyurusu

TIMETURK / EKONOMİ / MB'den Enflasyon Raporu duyurusu

MB'den Enflasyon Raporu duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2021-III'ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

2 Saat Önce
2021-07-26 13:50:57
MB'den Enflasyon Raporu duyurusu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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