400 milyon çocuk yoksulluk içinde

Dünyada yaklaşık iki buçuk milyar çocuğun en az bir milyarı yetim, öksüz veya sosyal yetimlerden oluşmakta. Dünyada 400 milyona yakın çocuk ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Raporu'na göre dünya genelinde, her 5 çocuktan 1'i evli. Günümüzde 650 milyon kız çocuğunun ve 118 milyon erkek çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği tahmin ediliyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşına basmadan evlendiriliyor. Bugün, 18 yaşından önce evlenen her 10 çocuktan 9'u ise kız çocuğu.Doğu Avrupa ve Orta Asya'da çocuk yaşta evlilik genellikle yasadışı olmasına karşın bazı ülkelerde yaygın şekilde uygulanmaya devam ediyor. (Bazı ülkelerde evli kadınların yüzde 15'i 18 yaşından önce evlendi, bazı topluluklarda ise her 2 kadından 1'i çocuk yaşta evlendiriliyor.)

Çocuk yaşta evlilik sorunu

Dünya Nüfus Raporu 2020'e göre Türkiye de çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilme uygulamalarının yaygın olduğu ülkeler arasında. UNFPA Türkiye'nin, Dünya Nüfus Raporu'na paralel olarak yayınladığı, “Çocuk Yaşta Evliliklerin Sağlık Riskleri ve Sonuçları Raporu”na göre, Türkiye'de 20-49 yaş arasındaki her 5 kadından 1'i 18 yaşından önce evlendi. Çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının üçte biri ise yine çocuk yaşta, 18 yaşından önce anne oldu.

Çocukların ekonomok ve sosyal yönden geliştirilip desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları devreye girerken sivil toplum kuruluşları da bu alanda etkin bir rol oynamaya devam ediyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın devreye aldığı sosyal sorumluluk uygulamaları da bu alanda bir nevi temel taşı görevi görmekte...

İslam İşbirliği Teşkilatı devrede

İslam İşbirliği Teşkilatı, 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla Ramazan ayının 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlediğini ilan etti. 2014'te gündeme alınan Dünya Yetimler Günü, bu sene 8. kez tüm İslam dünyasında yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması ve yetim üreten savaş, yoksulluk, hastalık ve insan eliyle gerçekleşen diğer afetlerin en aza indirilmesi amacıyla idrak edilecek.

Bildirgenin üzerinden 30 yıl geçti

Neredeyse tüm devletlerin kabul ve taahhüt ettiği Çocuk Hakları Bildirgesi'nin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Bu sözleşme ile üye ülkeler, çocukların yaşama haklarının olduğunu, eğitim ve sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanma haklarının olduğunu, çocuklar arasında din, dil, ırk ve mensubiyet ayrımı gözetmeksizin eşit şartlarda imkânlardan yararlanabileceklerini kabul ve taahhüt etmekte.

Yetim Vakfı'ndan yapılan değerlendirmede; "Gelinen noktada dünyanın imkânlarının adil bir şekilde bölüşülmesine razı gelmeyen büyükler, çocukların hayallerinin üzerine kara bir bulut gibi çöktüler ve onlara güneşi unutturdular. Yoksulluk, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle her gün 22 bin çocuk ölürken, dünya merhamet yetimi oldu adeta" yorumuna yer veriledek bilgiler paylaşıldı.

Savaş, yoksulluk ve istismar

Savaşlar, yoksulluklar, insan eliyle gerçekleşen afetler, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler sebebiyle çocuklar fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlayamamakta ve hakları bir bir yok edilmekte. Kimisi yaşama hakkından mahrum bırakılırken gönülden ırak farklı coğrafyalarda, kimisi yetim kaldı savaşların ve yoksullukların olduğu coğrafyalarda. Kimisi çocuk yaşta asker yapıldı boyuna denk silahlar ellerinde, kimisi ise erken yaşta istismara uğradı çocuk anne oldu! Kimisine de “sen öl organların yaşasın merhametsiz zenginlerin bünyesinde” dendi ve kısık seslerin haykırışını duymadı dünya; belki de kulaklarını tıkadı çığlıklara.

Doğu Türkistan'dan Filistin ve Arakan'a kadar

Bugün sayıları yüz milyonları aşan yetimleri savunmasız, korumasız ve karamsar bir pencereden dünyanın sisli manzarasını seyretmekte. Ulusal çağrılarda da Suriye'de kendi devleti tarafından yetim bırakılmış çocuklara şemsiye olmaya, Doğu Türkistanlı çocukların sesini duymaya, Filistin'de öz yurdunda parya olan çocukların yanında olmaya, Arakan'da yıllar yılı vatansızlık ve göçebeliğin karanlığında kaybolan çocukları görmeye velhasıl dünyayı 400 milyon yetime hami olma çağrısı yinelenmekte.

2,5 milyar çocuk yetim

395 milyon çocuk aşırı yoksul

Dünyada yaklaşık 395 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi su ve hijyen kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamını yitirirken, her 2 dakikada bir çocuk yine aynı sebeplerden ötürü yaşama veda etmektedir.Göçmen çocuklar Avrupa ülkelerinden kaybolmaktadır. Suriye'deki iç savaş süresince, Avrupa'ya geçiş esnasında 10.000 çocuk kaybolmuştur. Son olarak Almanya'da 18 yaş altı 5.835 göçmen çocuk ortadan kaybolmuştur.

Çocuk kampları dahi bulunuyor

Yine dünyanın başka bir bölgesinde, Çin'in politikaları çerçevesinde Doğu Türkistan'da ebeveynleri toplama kamplarına atılan çocukların ilk olarak kimlik bilgileri değiştirilmekte ve bu çocuklar Çinli ailelere evlatlık olarak verilmektedir. 7778 kreş ve yetimhanede 150 binden fazla Çinli görevlinin denetiminde 2 milyondan fazla çocuk ve yatılı okullara kapatılan 1,5 milyondan fazla orta öğretim öğrencisi “çocuk kampları”nda bulunmaktadır. Çocukların bir kısmı çeşitli araştırmalarda denek olarak kullanılarak organ ticareti için katledilmektedir. Kız çocukları ise çeşitli tehditlere maruz kalmanın yanı sıra, fuhuş mafyaları tarafından da istismara uğramakta.

