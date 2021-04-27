'İstanbul' kokan satırlar

İstanbul şiirsiz, şiirler İstanbulsuz olmuyor... Şairlerin dizelerinden akan İstanbul okurların dimağında yer edinmiş durumda

Dün de bugün de İstanbul, şairlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Şiirler İstanbul, İstanbul ise şiirsiz olmaz. Türk şairlerin hemen hepsi İstanbul'a değinmiş kendi pencerelerinden ona satırlarında yer ayırmışlardır.

İstanbul'a dair akıllarda kalan, şiir tutkunlarının dimağında yer edinen satırlardan bazılarına yer vermek istedik.

İşte İstanbul'a kulak veren şairlerden bazıları ve satırları:

Necip Fazıl Kısakürek: Canım İstanbul

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.

İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;

O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.



Ümit Yaşar Oğuzcan: İstanbul Dedim de Seni Hatırladım

İçinden bir vapur geçer

benim aklımdan senin gözlerin geçiyordu.

Bebek, dediler indim

nereye baksam denizdi

mavi mavi bir hüzündü ayaklarımın altında

işte İstanbul

Haliç,

Çiçek Pasajı,

Beyoğlu…

Beyoğlu'nun daracık sokaklarında seni aradım.

Orhan Veli Kanık: Bir Garip Orhan Veli

İstanbul'un orta yeri sinema,

Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama.

El konuşurmuş, görüşürmüş bana ne.

Sevdalım…

Boynuna vebalim.

İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim,

Bir garip Orhan Veli'yim.

Bedri Rahmi Eyüboğlu: İstanbul Destanı

İstanbul deyince aklıma martı gelir.

Yarısı gümüş, yarısı köpük…

Yarısı balık yarısı kuş…

İstanbul deyince aklıma bir masal gelir,

Bir varmış, bir yokmuş.

Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Gün İcadiye'de

Bir gün İcadiye`de veya Sultantepe`de,

Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde.

Bir kâinat açılır, geniş, sonsuz, büyülü,

Bu günün rüzgârında yıkanan mazi gülü.

Oktay Rıfat Horozcu: İstanbul

Türbeler, çeşmeler, sebiller,

Aldılar aydınlıkta yerlerini.

Şakımaya başladı bülbül gibi,

Bağdat köşkünün çinileri;

Hepsi de alın teri,

Hepsi de el emeği.

Sezai Karakoç: Alınyazısı Saati

İstanbul'dur bu otuz yıl kana kana yaşadığım…

Taşlarına adeta resmim işledi.

Ben İstanbul'da dağıldım zerre zerre,

İstanbul damla damla içimde birikti.

Yahya Kemal Beyatlı: Hayal Şehir

Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir'den bak!

Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak!

Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;

Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan.

Nazım Hikmet: İstanbul Tevkifanesi

İstanbul'da, Tevkifane avlusunda,

güneşli bir kış günü,yağmurdan sonra,

bulutlar, kırmızı kiremitler, duvarlar ve benim yüzüm

yerde su birikintilerinde kımıldanırken,

ben, nefsimin ne kadar cesur, ne kadar alçak,

ne kadar kuvvetli, ne kadar zayıf şeyi varsa

hepsini taşıyarak;

dünyayı, memleketimi ve seni düşündüm…

Oktay Rifat: Hatırlama

Her dakikasını ayrı hatırlarım

Erenköy'de geçen zamanın

Rüyama girer bir arada

İstanbul, bahar ve Türkan'ım.

Bir odamız vardı etrafı sarmaşık

Bostanlara bakan penceremiz

O güller kadar taze

Ben ona deli gibi aşık.

Aynı yatakta dinlenir başlarımız

Saçlarım saçlarına karışırdı

O ince bir kızdı, ince alımlı

Ne giyse yakışırdı.

Yeter ki gönüller şen olsun

Şarkılar söylerdik yolda

Hep karşıma otururdu ellerini tutardım

Akşamları eve dönerken Baraşol'da.

Ağaçlar çiçekteydi

Türkan sağ beraberimde

İstanbul bahar içindeydi

Kalbim sevda içinde.

Cahit Sıtkı Tarancı: Bahar Sarhoşluğu

Yuvası saçakta kalan kırlangıç,

Yavrusu dallara emanet serçe,

Derken camiler üstünde güvercin.

Minareler katından geçiyorum,

Gökyüzü mahallesi İstanbul'un…

Turgut Uyar: Bir Gün Sabah Sabah

Ver elini Haydarpaşa demişiz,

Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl,

Hava hafiften soğuk,

Deniz katran ve balık kokulu.

Köprüden kayıkla geçmişim karşıya,

Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.