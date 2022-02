Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkıyor? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisinin konu nedir? Dizinin yapımcı şirketi yayınladığı fragman ile diziseverleri heyecanlandırdı. Birçok seyirci Yüzüklerin Efendisi dizisinin ne zaman çıkacağını merak ediyor? İşte detaylar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapılan duyuruya göre dizinin ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olarak seyirciler ile buluşacak. Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ dönemini konu alacak. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek. Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video platformu üzerinde seyirciler ile buluşacak.

Dizinin konusu ile ilgili daha önce sızdıralan detaylar ise şu şekilde;

Amazon Studios'un yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nın kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama dizisi, The Lord of The Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, monarşilerin zafere yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek. Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıkacak. Tolkien'in kaleminden çıkacak olan dizi, Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayarak giriş yapacak. Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ BAŞROLLERİ KİM OLACAK?

- J.D Payne

- Patrick McKay

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ ÜCRETSİZ İZLENEBİLİR Mİ ?

Dizi Amazon Prime Video platformu üzerinden kullanıcılar ile buluşacak. Diziyi görüntüleyebilmek için, Amazon Prime Video hesabınızın olması gerekiyor. Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

.