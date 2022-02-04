Dilara öğretmen kimdir? Dilara öğretmen hangi videoyu paylaştı? Dilara öğretmen neden kovuldu? Sosyal medya sitelerinde son zamanlarda sıkça paylaşılan Suriyeli anneden çocuğuna anaokulunda sürpriz doğum günü videosu izleyenleri duygulandırdı. Videoyu paylaşana anaokulu öğretmeni Dilara öğretmenin ise işine son verildiği öğrenildi. Dilara öğretmen sosyal medya hesabından işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Dilara öğretmen açıklamasında 'Bu ülkenin evlatlarına ışık olmak için tekrardan ve daha güçlü döneceğim.' dedi.

Dilara öğretmen kimdir? Dilara öğretmen hangi videoyu paylaştı? Dilara öğretmen neden kovuldu? Sosyal medya sitelerinde son zamanlarda sıkça paylaşılan Suriyeli anneden çocuğuna anaokulunda sürpriz doğum günü videosu izleyenleri duygulandırdı. Videoyu paylaşana anaokulu öğretmeni Dilara öğretmenin ise işine son verildiği öğrenildi. Dilara öğretmen sosyal medya hesabından işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Dilara öğretmen açıklamasında "Bu ülkenin evlatlarına ışık olmak için tekrardan ve daha güçlü döneceğim." dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına giren bir vide izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara öğretmen kişisel Instagram hesabından Suriyeli bir annenin oğluna yaptığı sürpriz doğum günü videosunu paylaşmıştı. Dilara öğretmen, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Öğretmen, okulla ilişiğinin kesildiğini uzun bir açıklama yaparak anlattı. Dilara öğretmen, ''Bilerek sizlere son 6 aylık maaş bardromu da attım. Bunu para için yapmadığımı da görmenizi isterim. Bugün asgari ücret olmuş 4 bin 250, ben alıyorum 2 bin 500. Amacım kimseyi hedef göstermek falan da değil inanın dün o faslı kapattım ben. Dediğim gibi bu olay beni çok hırslandırdı bekle beni MEB. Bu ülkenin evlatlarına ışık olmak için tekrardan ve daha güçlü döneceğim'' ifadelerine yer verdi.

Dilara öğretmen kimdir?

Dilara Öğretmen sosyal medyada küçük İbrahim'e annesi tarafından yapılan doğumgünü sürprizini paylaşmıştı. Herkes tarafından beğenilen video kısa süre içinde milyonlarca kez paylaşıldı. Dilar öğretmen son paylaşımında ise görevine son verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Döğretmen şunları söyledi: "Video 5 Kasım 2021 tarihinde çekildi ama yayınlanma tarihi 9 Ocak 2022 tarihidir. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten sizlere kanıtlı olarak sundum. Ben video öncesinde 1000 takipçisi olan küçük bir sayfaydım. Amacım burayı gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve belki diğer öğretmen arkadaşlarım da faydalanmak ister düşüncesiydi. Ben videonun bu kadar ses getireceğini, ülkenin gündemine oturacağını tahmin etmedim, kimse de tahmin etmezdi."

Dilara öğretmen hangi videoyu paylaştı?

Diara öğretmen açıklamasına şöyle devam etti: "Video benim kontrolünden çıktıktan sonra asla önüne geçemedim. Ben bu durumu okulda gerekli üstlerime söyledim. Müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri bu videoyu sayfamdan derhal silmemi söyledi. Ben silmedim. Silmeyeceğimi de kendilerine uygun dille söyledim. Çünkü videoda herhangi kötü bir şey söz konusu değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmedim etmeyeceğim de. Beni ilk takip edenler bilir. Ben ücretli bir öğretmenim daha doğrusu öğretmendim, ona rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Mesleğimi kötü kullanmadım. Çocukları istismar etmedim, kötü söz ve şiddet göstermedim. Ben işimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı'' dedi.

Dilara öğretmen neden kovuldu?

Açıklamalarına devam eden Dilara öğretmen, ''Görev yaptığım okuldan, benim okulla ilişiğimin kesildiği dün telefonumu arayarak söylediler. Garip olan şu ki ayın 1'inde aranıyorum ama e-devlete baktığımda 31 Ocakta zaten ilişiğim kesilmiş. Bu arada imza atmaya henüz gitmedim. Ve telefonda, imza atsanız da atmasanız da ilişiğiniz kesilecek dedi. Ben ikinci dönem deli gibi projeler hazırlarken okulla alakamın kalmadığı söyleniyor. Şu kısma tekrar dikkat çekmek istiyorum; "Hocam müdürünüz izin vermedi ama siz nasıl yayına çıktınız" diyebilirsiniz. İnanın il müdürü Levent Yazıcı'nın ve İl Şube Müdürü Hakkı beyin tüm süreçten haberi vardı. Ve bu noktada bana çok destek oldular. Gerekli tüm yasal belgeleri ilçeye ve okuluma gönderdiler. Kimsenin ekmeği ile oynayacak kadar da düşmedim çok şükür. Ama her şeyin bir olur yolu vardır. Bunun da vardı. Ama sırf ben dik durdum diye başıma bunun geldiğine inanmak istemiyorum'' ifadelerine yer verdi. .