Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan You 15 ekim Cuma günü 3. sezon bölümleri ile tüm dünyada yayınlanmaya başlandı. Dizinin hayranları uzun süren aranın ardından yeni bölümlerin gelmesiyle diziyi bir oturuşta bitirdi ve yeni sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Penn Badgley (Joe Goldberg) hayranları şimdinden You 4. sezon ne zaman çıkacak? You 4. sezon olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten You tutkunlarını sevindirecek bir haber geldi.

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan You 15 ekim Cuma günü 3. sezon bölümleri ile tüm dünyada yayınlanmaya başlandı. Dizinin hayranları uzun süren aranın ardından yeni bölümlerin gelmesiyle diziyi bir oturuşta bitirdi ve yeni sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Penn Badgley (Joe Goldberg) hayranları şimdinden You 4. sezon ne zaman çıkacak? You 4. sezon olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten You tutkunlarını sevindirecek bir haber geldi.

Tutkulu bir katilin hikayesini anlatan Netflix dizisi You'nun 3. seoznu nihayet uzun süren aranın ardından gösterime girdi. Tüm dünya ile aynı anda 15 Ekim Cuma günü Netflix platformlarında gösterilen dizinin hayranları bir oturuşta diziyi bitirdi ve şimdiren 4. sezonun gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Peki You 4. sezon ne zaman çıkacak? You 4. sezon olacak mı?

You 4. sezon ne zaman çıkacak?

You'nun 3. sezonu 15 Ekim Cuma günü yayınlanmaya başladı. You dizisi hayranları aylardır dizinin 3. sezonunun yayınlanmasını bekliyordu. Dizinin 3. seoznunun yayınlanmasıyla You hayranları yeni sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Dizi yapımcılarından bu konuyla ilgili güzel haber geldi. You 4. sezon onayını aldı. Ancak dizinin tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz belli değil zira dizinin çekimlerine dahi henüz başlanmadı. İlerleyen günlerde yeni sezonun çekimlerine başlanması bekleniyor.

You 4. sezon olacak mı?

Dizinin yaratıcılarından Sera Gamble verdiği röportajda "You ekibi olarak dizinin 4. sezonunda, aşkın yeni ve karanlık yönlerini keşfetmeye devam edeceğiz.” dedi

You konusu nedir?

Penn Badgley'in Joe Goldberg karakterini canlandırdığı You dizi tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif olan Joe Goldberg takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

You oyuncuları kimler?

You dizisinin başrolünde Joe Goldberg rolünde Penn Badgley yer alıyor. Dizinin 1. sezonunda Penn Badgley'e başrolde Elizabeth Lail eşlik ediyordu. 2. sezonda ise Victoria Pedretti başrolde Joe Goldberg'e eşlik edecek.

Penn Badgley: Joe Goldberg

Elizabeth Lail: Beck

Victoria Pedretti: Love Quinn

Jenna Ortega: Ellie

James Scully: Forty Quinn

Ambyr Childers: Candace

Carmela Zumbado: Delilah Alves

Chris D'Elia: Henderson

Paco – Luca Padovan

Ethan – Zach Cherry

Benji – (Lou Taylor Pucci)

Peach – (Shay Mitchell)

You hakkında

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.

Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı.İkinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan dizinin üçüncü sezonu 15 Ekim 2021'de yayınlanmaya başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.