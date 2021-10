You 4. sezon ne zaman çıkacak? You 4. sezon olacak mı?

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan You 15 ekim Cuma günü 3. sezon bölümleri ile tüm dünyada yayınlanmaya başlandı. Dizinin hayranları uzun süren aranın ardından yeni bölümlerin gelmesiyle diziyi bir oturuşta bitirdi ve yeni sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Penn Badgley (Joe Goldberg) hayranları şimdinden You 4. sezon ne zaman çıkacak? You 4. sezon olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten You tutkunlarını sevindirecek bir haber geldi.