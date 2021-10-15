Tütüncü: 'Türkiye 'İngiltere kaçırdı' iddiasının altını dolduramazsa vakfiye satılır’

Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Fransa’dan İngiltere’ye götürüldüğünün doğrulandığını söyleyen Dr. Mehmet Tütüncü “Türkiye ‘İngilizler yurt dışına çıkarmış’ tezinin altını dolduramazsa vakfiyenin satışını durduramaz ve eser müzayedede satılır” dedi.

Dr. Mehmet Tütüncü, Plakas Auctions Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Fransa'dan İngiltere'ye götürüldüğünün doğrulayarak, “Türkiye ‘İngilizler yurt dışına çıkarmış' tezinin altını dolduramazsa vakfiyenin satışını durduramaz ve eser müzayedede satılır” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) İngilizlerin 1. Dünya Savaşı'ndaki işgal sırasında İstanbul'dan kaçırıldığını ileri sürerek Türkiye'ye iadesini talep ettiği Londra'da satışa çıkan vakfiye konusunda yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Dün KARAR'a verdiği bilgide vakfiyenin asıl değil, bir suret olduğunu söyleyen Hollanda Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı, tarihçi Dr. Mehmet Tütüncü, ayrıca vakfiyenin satış belgelerinde Fransa'dan İngiltere'ye götürüldüğünün görüldüğünü dile getirerek, bu konuda Plakas Auctions Müzayede Evi'ne soru yönelttiğini ve cevap beklediğini aktarmıştı.

Müzayede evinin konuya ilişkin sorularını yanıtladığını söyleyen Dr. Tütüncü, vakfiyenin satış belgeleri arasında yer alan Fransız belgesine dair aldığı cevabı şu ifadelerle paylaştı:

“Müzayede evi mailime verdiği cevapta 20 Şubat 2020 tarihli belgenin Fransa Louvre Müzesi'ne ait olduğunu beyan etti. Özel bir şahısta bulunan vakfiyenin Fransa için bir milli kültür varlığı olmadığına ve yurt dışına çıkarılabileceğine dair bir izin belgesi olduğu doğrulandı.” Dr. Tütüncü, müzayede evinin cevabının eserin evine dönmesi için Interpol'a başvuran Türkiye'nin ‘vakfiye İstanbul'u işgal eden İngilizler tarafından yurt dışına kaçırıldı' tezini çürütebileceği görüşünü aktararak, “Bana göre Türkiye İngilizler yurt dışına çıkarmış tezinin altını dolduramazsa vakfiyenin satışını durduramaz ve eser müzayedede satılır” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Interpol başvurusunu destekleyen Dr. Tütüncü, Zağanos Paşa Vakfı'na ait vakfiyenin orijinal olmasa da 19'ncu yüzyılda yazılmış tarihi bir silsile belgesi olduğunu, evine dönmesi gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: karar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.