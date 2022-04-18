Yargı 29. bölüm full izle | Kanal D Yargı son bölüm (29.bölüm) full HD izle

Yargı 29. bölüm full izle | Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ceylin, acı gerçekle karı karşıya kalıyor! Peki ama Yargı 29.bölümde daha neler oldu? Kanal D Yargı son bölüm (29.bölüm) full HD izle ...

Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ceylin, acı gerçekle karı karşıya kalıyor! Peki ama Yargı 29.bölümde daha neler oldu? Kanal D Yargı son bölüm (29.bölüm) full HD izle ...

Yargı 29. bölüm izle

Her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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Yargı 29.bölüm konusu

Ceylin, babası Zafer'in ölümünde Çınar ve Metin'in parmağı olduğunu öğreniyor!

Ceylin, Ilgaz'ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin'e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin'e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır..

Zafer'in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin'in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır.

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir. Onları bekleyen belirsizlik tünelinin sonunda bir umut ışığı olabilecek midir?