Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D Yargı dizisi yeni bölüm tek parça izle | Yargı 26 Youtube'da yayınlandı mı?

Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D ekranlarında izleyicisini adeta mest eden Yargı'nın yeni bölümü yine heyecan vericiydi. Peki Yargı son bölümde neler oldu? Yargı 27. bölümde Ceylin baygınlık geçiriyor! İşte merak edilen Yargı full HD tek parça izle..

Kanal D ekranlarında izleyicisini adeta mest eden Yargı'nın yeni bölümü yine heyecan vericiydi. Peki Yargı son bölümde neler oldu? Yargı 27. bölümde Ceylin baygınlık geçiriyor! İşte merak edilen Yargı full HD tek parça izle...

Yargı 27.bölüm izle

Yargı dizisinin yeni bölümü olan 27.bölümü izlemek için linke tıklayın. YARGI 27. BÖLÜM LİNKİ...

Yargı 27. bölüm özeti

Ceylin, babasının acısına daha fazla dayanamıyor ve baygınlık geçiriyor! Ilgaz, Ceylin'in bayılması ve karmaşaya dönen olayı çözmenin verdiği yıkımı yaşıyor!

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

Yargı 27 Yotube'da yayınlandı mı?

Yargı dizisinin 27. bölümüne ait kısa kesitler resmi Youtunbe kanalında yayınlansas da henüz tek parça hali yayınlanmadı. Diziyi izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .