DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D Yargı dizisi yeni bölüm tek parça izle | Yargı 26 Youtube'da yayınlandı mı?
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç?
Meral Akşener'in A Takımı'ndan çıkardığı Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu
Enflasyon rakamları açıklandı
Alpaslan Ç. metrobüsten inen Kader G.'yi öldürüp aynı silahla intihar etti!
ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Keleşoğlu'nun ustalık projesi Denizistanbul'a bahar geldi
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonunda iş birliğini sonlandıracak
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 3 senaryo masada
Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip su içilir mi? Ezan okunurken ağızdaki son yudum su içilir mi?
Bakan Koca'dan 'Güldür Güldür' paylaşımı
Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahur ezanı okunurken yemek yenir mi?
Piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D Yargı dizisi yeni bölüm tek parça izle | Yargı 26 Youtube'da yayınlandı mı?

Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D Yargı dizisi yeni bölüm tek parça izle | Yargı 26 Youtube'da yayınlandı mı?

Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D ekranlarında izleyicisini adeta mest eden Yargı'nın yeni bölümü yine heyecan vericiydi. Peki Yargı son bölümde neler oldu? Yargı 27. bölümde Ceylin baygınlık geçiriyor! İşte merak edilen Yargı full HD tek parça izle..

20 Dakika Önce
2022-04-04 10:10:06
Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D Yargı dizisi yeni bölüm tek parça izle | Yargı 26 Youtube'da yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında izleyicisini adeta mest eden Yargı'nın yeni bölümü yine heyecan vericiydi. Peki Yargı son bölümde neler oldu? Yargı 27. bölümde Ceylin baygınlık geçiriyor! İşte merak edilen Yargı full HD tek parça izle...

Yargı 27.bölüm izle

Yargı dizisinin yeni bölümü olan 27.bölümü izlemek için linke tıklayın. YARGI 27. BÖLÜM LİNKİ...

Yargı 27. bölüm özeti

Ceylin, babasının acısına daha fazla dayanamıyor ve baygınlık geçiriyor! Ilgaz, Ceylin'in bayılması ve karmaşaya dönen olayı çözmenin verdiği yıkımı yaşıyor!

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

Yargı 27 Yotube'da yayınlandı mı?

Yargı dizisinin 27. bölümüne ait kısa kesitler resmi Youtunbe kanalında yayınlansas da henüz tek parça hali yayınlanmadı. Diziyi izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş