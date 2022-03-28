Yargı 26. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı yeni bölüm (26. bölüm) ful HD izle

Yargı 26. bölüm tek parça izle | Her pazar günü izleyicisiyle buluşan, eşsiz senaryoya sahip Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölümü oldukça nefes kesici geçti. Peki ama Yargı'nın 26.bölümünde neler oldu? Yargı 26. bölüm linki ve özeti...

Her pazar günü izleyicisiyle buluşan, eşsiz senaryoya sahip Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölümü oldukça nefes kesici geçti. Peki ama Yargı'nın 26.bölümünde neler oldu? Yargı 26. bölüm linki ve özeti...

Yargı 26. bölüm tek parça izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, pazar günü izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm olan 26. bölümü izlemek için linke tıklayınız. YARGI 26. BÖLÜM LİNKİ TIKLAYINIZ...

Yargı 26. bölüm özeti

Yargı'nın 27 Mart Pazar günü yayınlanan 26. Bölümde Zafer'in, öldüğü haberi Ceylin ve ailesini yasa boğuyor!

Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmaktadır.

Zafer'in kaybı Erguvan ailesinde olduğu gibi Kaya ailesinde pek çok taşı yerinden oynatmıştır. Böylesi bir kaybın sarsıntıyla uğraşmaya çalışırken, tüm kozlar savaş davullarını vurmaya başlayan Yekta Tilmen'dedir ve onun bu konudaki manevraları merak edilmektedir.

Acısıyla baş etmeye çalışan Ceylin ve ev halkı için cinayeti aydınlatabilmek uğruna tüm herkes seferber olmuştur. Metanetle gerçeğin açığa çıkmasını bekleyen Ceylin için yardım hiç beklemediği bir yerden gelecektir.

Bir yanda kendi ailesinin üzerindeki ölü toprağını anlamlandırmaya çalışan Ilgaz, bir yandan da sevdiği kadının yası ile kahrolmaktadır. Hayatın onlara sunduğu ve pek çok hata ile örülü bu beklenmedik kayıp ikili için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Engin'i kim öldürdü?

Ceylin'in en yakın arkadaşı Engin'in ölümü ve diziye vedası bir süredir diziye damga vurmaya devam ediyordu. Herkes Yargı dizisinde Engin'in nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü merak ederken ‘Şoke eden görüntüler' başlığıyla YouTube'da paylaşılan video ortalığı fena halde karıştırdı. .