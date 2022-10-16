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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yalnız Kurt 21. bölüm izle full | ATV Yalnız Kurt 21. bölüm özeti ve 22. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt 21. bölüm izle full | ATV Yalnız Kurt 21. bölüm özeti ve 22. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt 21. bölüm izle full | Yeni sezonuna başlayan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanla izlendi. Dizinin sonundan dolayı 22. bölüm fragmanları da sıklıkla araştırıldı. Peki ama dizide ne oldu, dizi nasıl bitti? Yalnız Kurt 21 bölüm nereden izlenir? işte detaylar...

4 Saat Önce
2022-10-16 11:01:48
Yalnız Kurt 21. bölüm izle full | ATV Yalnız Kurt 21. bölüm özeti ve 22. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt 21. bölüm izle full | Yeni sezonuna başlayan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanla izlendi. Dizinin sonundan dolayı 22. bölüm fragmanları da sıklıkla araştırıldı. Peki ama dizide ne oldu, dizi nasıl bitti? Yalnız Kurt 21 bölüm nereden izlenir? işte detaylar...

Yalnız Kurt 21. bölüm izle ful

ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü olan 21. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Dizinin fragmanlarına resmi YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yalnız Kurt 21. bölüm özeti

Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı

Dizinin sonu oldukça heyecanlı bitti. Dolayısıyla yeni bölüm fragmanları da merak konusu oldu. Yalnız Kurt 22. bölümü "70 bin düşmanın karşısında duran bir avuç Çirmen akıncısıyız!" başlığıyla verildi.

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