Yalı Çapkını 4.bölüm izle | Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

Yalı Çapkını 4.bölüm izle | Yalı çapkın dizisinin 4. bölümü yayınlandı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın son bölümü ilgi gördü. Şimdi ise bölüm linki araştırılıyor. İşte Star TV Yalı Çapkını 4. son bölüm özeti...

Yalı Çapkını 4.bölüm izle | Yalı çapkın dizisinin 4. bölümü yayınlandı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın son bölümü ilgi gördü. Şimdi ise bölüm linki araştırılıyor. İşte Star TV Yalı Çapkını 4. son bölüm özeti...

Yalı Çapkını 4.bölüm izle

Sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 4.bölümünü tek parça ve kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm konusu

Ferit'in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran'la atışmaları sürer. İstanbul'a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa'yı ziyarete gelir.

Korhan ailesinin alışkanlıklarını zaman geçtikçe öğrenen Seyhan, istemeden bazı şeylere şahit olur. İfakat ve Orhan'ı görür. Asuman'ın ameliyatı Korhanları destek vermek için bir araya getirir. Seyran beklemediği bir anda koca bir sürprizle karşılaşır.

Yalı çapkını oyuncuları kim?

Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

.