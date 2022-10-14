İyilik 14. bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi 14. bölüm tek parça full HD izle

İyilik 14. bölüm izle | İkinci sezonuna giren İyilik dizisinin 14. bölümü yayınlandı. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler dizinin linkini araştırıyor. Tek hamleyle Fox TV İyilik dizisi 14. bölüm tek parça full HD izle!

İyilik 14. bölüm izle | İkinci sezonuna giren İyilik dizisinin 14. bölümü yayınlandı. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler dizinin linkini araştırıyor. Tek hamleyle Fox TV İyilik dizisi 14. bölüm tek parça full HD izle!

İyilik 14. bölüm izle

Fox TV ekranlarında her cuma yayınlanan İyilik dizisinin 14. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sera Kutlubey röportajından kesit (İyilik dizisi Damla)

Soru: Başka bir röportajınızda oyunculuğun bir çocukluk hayaliniz olduğundan bahsetmişsiniz. Peki ilk oyunculuk teklifinizi hatırlıyor musunuz? O zaman yaşadığınız hisleri bize anlatır mısınız?

Yanıt: Çok heyecanlıydım, kameranın karşısında titreyen minik bir kızdım...

Soru: Siz oynadığınız Damla karakterini daha önce “hastalıklı” olarak tanımlamıştınız. Damla karşınıza geçse, ona neler söylemek isterdiniz?

Yanıt: Kendi kıymetini bilmesini önerirdim...

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