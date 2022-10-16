DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5677 ₺

EURO

18,0646 ₺

ALTIN

981,97 ₺

BİST

3.626,96 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Kasaba Doktoru 20. bölüm izle full hd tek parça son bölüm

Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Kasaba Doktoru 20. bölüm izle full hd tek parça son bölüm

Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde dikkat çeken sahne 'Hiç pişman oldun mu?' başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izle!

2 Saat Önce
2022-10-16 09:17:12
Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Kasaba Doktoru 20. bölüm izle full hd tek parça son bölüm

Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde dikkat çeken sahne "Hiç pişman oldun mu?" başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izle!

Kasaba Doktoru 20. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin 20. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm konusu

Hakan'ın Mine için planladığı sürprizler Hakan ve Mine'nin ilişkilerinin boyutunu değişecektir. Ömer ise Leyla ile arasına aşılması güç bir duvar örer. Leyla kendini işine verirken Ömer yaşadığı yalnızlık ve kandırılma hissiyle baş edemez ve bir karar alır. Daha fazlası Kasaba Doktoru dizisinin 20. bölümünde...

Kasaba Doktoru 19. bölüm izle | TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm izle
İLİŞKİLİ HABERKasaba Doktoru 19. bölüm izle | TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm izle
İyilik 14. bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi 14. bölüm tek parça full HD izle
İLİŞKİLİ HABERİyilik 14. bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi 14. bölüm tek parça full HD izle

Ömer'in geçmişindeki gerçek, sevenlerini nasıl etkileyecek? Tüm sorular Kasaba Doktoru dizisinin son bölümünde yanıt buluyor.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş