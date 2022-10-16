Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Kasaba Doktoru 20. bölüm izle full hd tek parça son bölüm
Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde dikkat çeken sahne 'Hiç pişman oldun mu?' başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izle!
2022-10-16 09:17:12
Kasaba Doktoru 20. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde dikkat çeken sahne "Hiç pişman oldun mu?" başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izle!
Kasaba Doktoru 20. bölüm izle
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin 20. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Bölüm konusu
Hakan'ın Mine için planladığı sürprizler Hakan ve Mine'nin ilişkilerinin boyutunu değişecektir. Ömer ise Leyla ile arasına aşılması güç bir duvar örer. Leyla kendini işine verirken Ömer yaşadığı yalnızlık ve kandırılma hissiyle baş edemez ve bir karar alır. Daha fazlası Kasaba Doktoru dizisinin 20. bölümünde...
Ömer'in geçmişindeki gerçek, sevenlerini nasıl etkileyecek? Tüm sorular Kasaba Doktoru dizisinin son bölümünde yanıt buluyor.
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