Yabancı en iyi fantastik diziler nelerdir?

Evde dizi izlemek kış mevsiminde yapılacak en güzel aktivitelerdendir. Dizilerde tıpkı filmler gibi farklı türlere ayrılmaktadır. Bu nedenle her insan kendi ilgi alanına hitap eden dizileri seyretmeyi tercih etmektedir. Fantastik diziler konuları bakımından zengin oldukları için pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Peki, en iyi fantastik diziler hangileridir?

İnternetin yaygın hale gelmesiyle birlikte farklı ülkelerde çekilen dizilere ulaşmak eskisinden daha kolay hale geldi. Dizi ve film izlemek isteyen kişiler internet üzerinden istedikleri diziyi ve filmi izleyebilmekte. Özellikle yabancı diziler daha çok tercih edildiğinden dolayı arama motorlarında yabancı diziler aranmakta. Fantastik türünde yabancı dizi izlemek isteyen kişiler internette sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

En güzel fantastik diziler nelerdir?

Game of Thrones - IMDb: 9.2: Taht mücadelelerinin anlatıldığı bu dizide iki halkın mücadelesi anlatılır. Bu dizide yaz mevsimi binlerce yıl, kış mevsimi ise bir ömür sürebilmektedir. Ayrıca dizi de ejderhalar ve zombiler de bulunmakta.

The Vampire Diaries (Vampir Günlükleri) - IMDb: 7.7: The Vampire Diaries, yıllarca doğaüstü varlıklara ev sahipliği yapmış Mystic Falls isimli kasabada geçen olayları anlatıyor. Dizi vampirler, kurt adamlar ve cadıların arasında bulunan bağlantıları ele alıyor.

Once Upon A Time - IMDb: 7.7: Emma Swan, oğlunu bebekken terk etmiştir. 28 yaşındayken oğlu Henry annesi Emma'yı bulur. Henry şimdi 10 yaşında ve Emma'nın yardımına muhtaç. Çünkü Henry aslında Emma'nın alternatif bir dünyadan geldiğine ve Pamuk Prenses ve Yakışıklı Prens'in kızı olduğunu inanıyor. Henry'nin sahip olduğu masallar kitabına göre, Emma'nın anne ve babası yani Pamuk Prenses ve Yakışıklı Prens onu Korkunç Cadı'nın lanetinden korumak için başka bir diyara göndermeleri gerekiyordu.

Atiye - IMDb: 7.2: Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Supernatural: IMDb: 8,4: Çocuk yaşlarda anneleri bir şeytan tarafından öldürülen Sam ve Dean kardeşlerin babaları da ortadan kaybolunca yeniden bir araya gelirler. Canavarlar ve şeytanları avlayan kardeşler, dünyayı bu yaratıklardan korumayı kendilerine görev edinmişlerdir.

Westworld: IMDb: 8,7: Dizi Westworld adlı kasabada geçmektedir. İlk bakışta oldukça sıradan görünen bir vahşi batı kasabasında geçen Westworld'de yaşayanlar aslında insan görünümlü android robotlardır. İnsanların her türlü kötülük için kullandıkları robotlardan bazıları bir süre sonra uyanır ve yapılanları sorgulamaya başlayınca kaos çıkar.

The Walking Dead: IMDb: 8,2: Çizgi roman serisinden uyarlanan The Walking Dead'i zombi dizisi olarak özetleyebiliriz. Beyine yerleşen bir virüs yüzünden zombiye dönüşen insanlar tüm medeniyeti tehdit etmektedir. Dizi bu yeni dünyada yaşamaya çalışan bir grup insanın hayatını anlatmaktadır.

Teen Wolf IMDb: 7,6: Dizinin ana karakteri Scott'ı canlandıran Tyler Posey, “Canlandırdığım karakter lise hayatının, büyümenin, ilk aşkının sorunlarıyla mücadele eden yeni ısırılmış ve dönüşüm geçirmekte olan bir kurt adamın hayat hikayesini ele almaktadır.” Açıklamasıyla diziyi kısaca açıklamıştır.

The Originals IMDb: 8,2: The Originals, yüzyıllar önce yaratılan ve en güçlü ırk olan vampir ailesinin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Dizi, The Vampire Diaries (Vampir Günlükleri) dizisinin devam dizisi olsa da aslında daha önceki dönemi ele almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.