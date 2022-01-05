Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor'un restoranı nerede? Ömür Akkor nerede çalışıyor? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında dörtlü final seçmelerine geçildi. Final için önlüğü giyen ilk isim Sergen oldu. Ardından Hasan son dörde adını yazdırdı. Finale kalacak üçüncü kişinin belli olacağı 150. bölüme Ömür Akkor konuk oluyor. Anadolu mutfağına dair önemli gastronomi çalışmaları ve kitapları ile tanınan Ömür Akkor'un kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ömür Akkor'un lokantası ve restoranı var mı? sorusu da oldukça fazla soruluyor. İşte Ömür Akkor'un hayatı ve biyografisi...

Anadolu mutfağına dair önemli gastronomi çalışmalarıyla bilinen Ömür Akkor MasterChef yarışmasına sık sık konuk olarak katılıyordu. 150. fbölümde de üçüncü finalistin belli olacağı yarışmada Ömür Akkor programa konuk oldu. Yemek bilgisi ile bilinen Ömür Akkor'un kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Ömür Akkor'un restoranı nerede?

Türk ve Anadolu mutfağının lezzetlerini adım adım takip ederek izini süren Ömür Akkor'un restoranına ilgi oldukça fazla. Ömür Akkor'un restoranı Zennup 1844 İstanbul Boğazı'nın girişinde Kazlıçeşme sahil yolunda Büyükyalı'daki Fişekhane'de bulunuyor.

Ömür Akkor kimdir?

Ömür Akkor 1975 yılında dünyaya geldi. Aslen Kilis'li olan Ömür Akkor Anadolu yemekleri alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Ömür Akkor gastronomiye ve Anadolu mutfağına genç yaşlarda merak saldı.

Uludağ Üniversitesi'nde İktisat mezunu olmasına rağmen mesleğini yapmayarak Anadolu yemeklerini kayıt altına almayı başardı.

105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.

28 kitabı bulunan Ömür Akkor Anadolu yemeklerinin ustası olarak bilinir.

Türk mutfağının efsane lezzetlerini araştırıp deneyen Ömür Akkor unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin de yaşatılmasını sağlıyor.

Bursa yemekleri üzerine de özel çalışması vardır. 'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu.

Selçuklu ve Osmanlı yemek kültürüne dair de önemli çalışamalara imza attı.

'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

Ömür Akkor kitapları

Zennup 1844

Türkiye Gastronomi Astlası

Selçuklu Mutfağı

Yumurtalı Tarifler

Şekersiz Tatlılar

Pratik Tarifler

Bursa Mutfağı

Ayet ve Hadisler Işığında İlk Dönem İslam Sofrası

Türk Mutfağından Pratik Tarifler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.