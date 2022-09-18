Üç Kız Kardeş 17.bölüm tek parça izle | Üç Kız Kardeş 17. Bölüm - YENİ SEZON

Üç Kız Kardeş 17.bölüm tek parça izle | Sevilen uyarlama dizi Üç Kız Kardeş kaldığı yerden devam ediyor. Peki dizinin yeni sezonunda neler olacak? Üç Kız Kardeş 17. Bölüm konusu ne? İşte yeni sezon detayları ve bölüm linki.

Sevilen uyarlama dizi Üç Kız Kardeş kaldığı yerden devam ediyor. Peki dizinin yeni sezonunda neler olacak? Üç Kız Kardeş 17. Bölüm konusu ne? İşte yeni sezon detayları ve bölüm linki.

Üç Kız Kardeş 17. Bölüm

Kanal D ekranlarında yeni sezonuna başlayan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü olan 17.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Üç Kız Kardeş 17.bölüm konusu

Mine'nin Somer'in bebeğini dünyaya getirmesi, dolu dizgin giden Somer ve Türkan'ın aşk hayatını etkiler. Mine'nin planı bebeğiyle birlikte Somer'in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır. Mine, Somer'i elde etmek için Nihat'ın varlığını Somer'i kışkırtmaya yönelik kullanır. Nihat, bebek uğruna Mine'ye de zarar vermeye kalkınca Somer, Mine ve bebeğini sahiplenmek durumunda kalır.

Üç Kız Kardeş hangi gün?

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezona başladı.

Üç Kız Kardeş dizisi her Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.