Üç Kız Kardeş dizisinin 16. bölümünü full izle Kanal D | Üç Kız Kardeş sezon finali izle

Üç Kız Kardeş dizisinin 16. bölümünü full izle Kanal D | Kitap uyarlaması olan Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali yayınlandı. Dizide İclal Aydın'ın canlandırdığı Nesrin karakterinin öldüğü konuşuluyor. Peki ama Üç Kız Kardeş sezon finalinde ne oldu? Nesrin öldü mü, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtlar...

Kitap uyarlaması olan Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali yayınlandı. Dizide İclal Aydın'ın canlandırdığı Nesrin karakterinin öldüğü konuşuluyor. Peki ama Üç Kız Kardeş sezon finalinde ne oldu? Nesrin öldü mü, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtlar...

Üç Kız Kardeş dizisinin 16. bölümünü full izle Kanal D

Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali olan 16. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender Ailesi'nin yanında yer alır. Nesrin, evine asılan satılık ilanını görünce yere yığılıyor! Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğlu bir kez daha karşı karşıya getirir. Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan'la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar. Rüçhan, Mine'nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat'ın esiri olmuştur. Somer'in de Türkan'la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Devamı ve daha fazlası Üç Kız Kardeş dizisinin 16. bölümünde...

Nesrin öldü mü?

Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran, aynı zamanda kitabın yazarı olan, İclal Aydın'ın diziden çıkacağı konuşuluyor. Fakat dizinin son böölümünde olayların nasıl gelişeceği bilinmiyor.

Dizi ekibi ve kanaldan da konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.