Üç Kız Kardeş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

Üç Kız Kardeş 15. bölüm tek parça izle | Sevilen uyarlama dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle yayınlandı. Bir sonraki bölümde sezon finali yayınlanacak olan dizinin detayları merak konusu oldu. Peki ama Üç Kız Kardeş, sezon finali ne zaman olacak? İşte detaylar...

Sevilen uyarlama dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle yayınlandı. Bir sonraki bölümde sezon finali yayınlanacak olan dizinin detayları merak konusu oldu. Peki ama Üç Kız Kardeş, sezon finali ne zaman olacak? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş 15. bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş 15. bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Türkan, canına kıymak istese de Somer, onu hayata döndürmeyi başarır. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır. Somer, Türkan'a her şeye rağmen inanmayı seçer. Türkan'ın intihar ettiğini bir tek Nehazat öğrenmiştir. Fatih, Rüçhan'dan aldığı güçle Kalender Ailesi'nin evine adeta baskın yapıyor. Sadık ve Nesrin'i tehdit eden Fatih, Nezahat'ten sert tepki görse de evi satışa çıkarmakta kararlıdır. Rüçhan, Fatih'le bir olup Kalender ailesine büyük bir yıkım yaşatır. Fatih, Sadık ve Nesrin'in evini satışa çıkarmak için harekete geçer. Bu sırada, Nesrin ve Sadık'ın evlatlık aldıkları için kendisine bu kadar düşman olduklarını söyler. Bunu duyan Nesrin paniğe kapılır. Çünkü Dönüş de bu itirafı duyar.

Devamı ve detayları Üç Kız Kardeş 15.bölümde...

Üç Kız Kardeş sezon finali hangi bölümde olacak?

Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinin 16. bölüm olacak. Dizinin son bölümü merak uyandırmıştı, 16. bölümde de aynı heyecanın yaşanacağı tahmin ediliyor.