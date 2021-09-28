Türk dizilerine neden ödül yok?

Televizyon yazarı Sina Koloğlu, Türk dizilerinin dünyanın en çok satılan dizilerinden olmasına rağmen neden uluslararası ödül almadığını gündeme getirdi

Koloğlu'nun “TÜRK DİZİLERİNE NEDEN ÖDÜL YOK?” başlıklı yazısı;

Dünyada dizi ihracatında en önemli ülkeyiz. Böyle bir özelliği olan ülke dizi ve oyuncularının Emmy'de yer almaması çelişkili bir durum. Sektörün en prestijli ödülünün ‘Uluslararası ayağında' (İnternational Emmy) bu sene tek Türk dizisinin aday bile olamaması düşündürücü. Geçtiğimiz yıl ‘En İyi Erkek Oyuncu' dalında Haluk Bilginer ödül almıştı. 2017'de ‘Kara Sevda' ödül aldı. Dünya dizi sektöründe bu kadar etkili bir ülke için çok az. Ödül adaylarına baktım. İngiltere (4 dalda), Hindistan (3 dalda), İsrail (2 dalda), Kolombiya (2 dalda) ve İspanya (2 dalda) aday olmuş. Arjantin, Mısır, Şili, G. Kore ve Norveç birer dalda. ‘En İyi Dizi', ‘En İyi Kadın' ve ‘En İyi Erkek' dalları. Bizim iddialı olduğumuz dal ‘Telenovela'da Brezilya, Portekiz, Çin ve Singapur dizileri aday olmuşlar. Bizden kimse yok.

Politik oyunlar

Durumu piyasadan bu konuda tecrübeli isimlere sordum. “Çok fazla politik oyunlar var kulis yapılıyor. Onun etkisi var” dediler. Peki hiç mi bizde hata yok? “Son dönemde çok uyarlama dizi oldu. Orjinal işler azaldı” diyorlar. Hindistan ve İsrail dikkat çekiyor. “Piyasanın yeni yıldızları onlar galiba” yorumu geldi.

CANAL PLUS BİZİM PİYASADA

Genel merkezi İstanbul'da bulunan SPI İnternational şirketinin yüzde 70 hissesini dünya devi Canal Plus satın aldı. SPI İnt. Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye, Bulgaristan ve Brezilya faaliyet gösterdiği ülkelerden bazıları. Bizde FilmBox, DocuBox, FihgtBox, Fast&Fun Box gibi kanalları platformlarda izlenen bir medya kuruluşu. 27 tematik kanalı var. Canal Plus dünyada 22 milyon abonesi var. “İlgi çekici ürünlerimiz daha geniş kitlelere yayılacak” demiş basın bülteninde Berk Uziyel SPI Int. sahiplerinden. Bu kuruluşun Türk dizilerinin gösterildiği Timeless Dizi Channel diye bir kanalı daha var. 400 saatlik yerli dizi platformu. Canal Plus'ın önem vereceği başlıklardan biri de ‘dizi' kanalı olacak.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.