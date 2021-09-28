Fatih Erbakan’a ‘Cübbeli'yi Diyanet Reisi, Dilipak'ı Sağlık Bakanı yapmalısınız’

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeki Bayraktar, Fatih Erbakan’ın “Ehli Sünnet ve Hadis karşıtı ne kadar akademisyen varsa hepsiyle yollarımızı ayıracağız” sözlerine tepki göstererek “Cübbeli'yi Diyanet Reisi, Dilipak'ı Sağlık Bakanı yapmalısınız” çağrısında bulundu.

Son dönemlerde yaptığı aşı çıkışları ile adından sıkça söz ettiren merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı üzerinden “Dr. Fatih Erbakan: Milli Görüş iktidarında İlahiyat fakültelerinde Ehli Sünnet ve Hadis karşıtı ne kadar akademisyen varsa hepsiyle yollarımızı ayıracağız inşallah!” paylaşımı yaptı.

Erbakan'ın bu paylaşımına İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeki Bayraktar tepki gösterdi.

Prof.Dr. Bayraktar Erbakan'a tepkisini “Yetmez! Aşı taraftarı doktorları da hastanelerden kovmalısınız! Ayrıca Cübbeli'yi Diyanet reisi, Dilipak'ı Sağlık Bakanı yapmalısınız ki bir sakatlık çıkmasın!” İfadeleri ile dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.