Reha Erus, çeşitli ülkelere ihraç edilen Türk dizilerinin İtalyan izleyiciler üzerindeki etkisinden bahsetti…

Türk dizileri İtalya'da neden bu kadar seviliyor?

Doksanlı yıllarda biz Amerikan dizilerini izlerken Avrupa Güney Amerika'nın pembe dizilerinin tutsağı olmuştu. ‘Vahşi Yürek', ‘Aşkın Gücü', ‘Kahvenin kokusu', ‘Topaz', ‘Kraliçe', 'Manuela', ‘Siyah İnci', 'Çingene' gibi Meksika dizileri ‘Dallas', ‘Flamingo Yolu', ‘İkiz Tepeler'', ‘Hayat Ağacı', ‘Cesur ve Güzel', ‘Yalan Rüzgarı' gibi Amerikan' dizilerini çoktan sollamıştı. Ya Brezilya dizileri? ‘Aşkın Peşinde', ‘Samantha', ‘The Chosen One' ve dizilerin ikonası ‘Köle İsaura'. Ekranseverleri hüngür hüngür ağlatan ‘Soap Operalar.'

Biz bu dizileri tutkuyla izledik. Taa ki bizde ufak ufak kendi dizilerimizi çekene kadar. ‘Made in Turkey' damgalı akım çok hızlı gelişti ve bugünkü noktaya geldi. Aşırı dizi rekabeti var. Kanallar ısmarlıyor diziler çekiliyor. Sonra reyting hesabı başlıyor. Sektör çok acımasız. Az reyting alan süper oyuncular rol alsa bile çok geçmeden final yapıyor. Bazı diziler sağlam temele inşa edilince de ‘Arka Sokaklar' gibi 15. sezonunu tamamlayabiliyor.

Dizilerimizi öncelikle Arap dünyasına tanıttık. Büyük bir furya yaşandı. Seyirciler ekrana kilitlendi, oyuncular bu ülkelere davet edildi.

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin TV medya kuruluşu ‘Mediaset' Türk dizilerini kendilerine göre geç de olsa keşfetti. Onlar vurdulu kırdılı diziler yerine romantik, içerisinde fazla cinsellik olmayan dizilerle başladılar.

‘Canale 5' denemeleri meyvesini verdi. ‘Kiraz Mevsimi', Can Yaman'ı İtalya'da ünlü kılan ‘Dolunay' derken yakışıklı oyuncu birden idol haline getirildi. ‘Erkenci Kuş' İtalyan dizi tarihinde aynı gün iki kez ekranlara gelen dizi unvanını aldı. Fan kulüpleri kuruldu. Can Yaman–Demet Özdemir ikilisi için İtalyanlar sokaklara döküldü. Can Yaman'ın İtalyanca bilmesi de bu hayranlığı etkiledi.

Türk dizileri nedeni ile Türkiye'ye ilgi de arttı. Dizilerin geçtiği mekanları merak eden hayranlar İstanbul'a akın etmeye başladı. Hatta Türkçe ders alanlar bile var.

Bunlardan biri Roma'da yaşayan Alessandra Buffa. Kendisi ile dirsek temasındayız. Bütün yenilikleri benimle paylaşıyor. Örneğin Can Yaman–Demet Özdemir ikilisine yeni bir rakip geldiğini duyurdu. 31 Mayıs'tan itibaren ‘Canale 5' te Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı dizi ‘Love is in the Air' adıyla ekranlara gelecek.

Ne var ki İtalyan hayranları Can Yaman'dan vazgeçmiyor. Yaz sezonu boyunca ‘Bay Yanlış' ta ‘Sen Çal Kapımı' ile aynı kanalda rekabete girecek. Kerem Bürsin daha dizi başlamadan fragmanlarla İtalya'da genç seyircilerin kalbinde taht kurdu.

Alessandra Buffa'nın haberine göre halen İspanya'da ekranlara gelen ve başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı ‘Siyah Beyaz Aşk' ta yakında İtalya'ya demir atacak.

Peki İtalyanlar neden Türk dizilerini seviyorlar? ‘İstanbul' u Keşfetmek' adlı siteye göre dünyanın ikinci büyük dizi yapımcılığına imza atan Türkiye'de dizilerin klasik konusu zengin–fakir ilişkisinin aşka dönüşürken cinselliği ön plana çıkartmadan duygusallıkla anlatımı.

Oyuncuların yakışıklı ve güzel ayrıca çekici olmaları. Saflık tonunda ilerleyen öyküler.

Komiklik içeren diyaloglar. Dış çekimlere önem verilmesi ve mistik İstanbul'un aynı zamanda turistik tanıtımı. Konularda Akdeniz kültürünün yaşatılması.

Akıcılık ve her bölümün sonundaki gizemliliğin bağlayıcı olması. Karakter oyuncularının diziye büyük katkıları. İtalyanlar Türk dizilerinin Çizme'ye geç geldiğini ancak gerçek patlamayı Can Yaman'ın rol aldığı dizinin yaptığını itiraf ederek "Tek farkımız bölümleri 1saatle sınırlıyoruz. Bu da heyecanı ve reytingi arttırıyor" yorumu yaptılar.

