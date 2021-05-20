Ayaz Özdemir'e Gelen Dizi Teklifleri

Modellik ve mankenlik yapan Ayaz Özdemir yakışıklılığı ile büyülemeye devam ediyor. 22 yaşındaki genç yeteneğe dizi teklifleri de gelmeye başladı. Yurt dışında yaşayan ve belli aralıklarla çekimler için Türkiye’ye gelen Ayaz Özdemir dizi teklifleri hakkında açıklamalar yaptı.

Daha önce de kendisini tanıyan gazetecileri görünce şaşıran ve ‘beni maske ile nasıl tanıdınız?' sorusunu soran yakışıklı isim samimi itiraflarda bulundu. Geleceği, aşk hayatı ve daha birçok konuda önemli açıklamalar yapan Ayaz Özdemir dizi teklifleri var mı? Sorusuna da yanıtlar verdi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken genç model, 18 yaşından beri ekranlarda olduğunu ve bu nedenle de bazı şeyleri aştığını dile getirdi. Ayaz Özdemir aşk hayatı ile alakalı sorulara gülerek yanıtlar verse de, oyunculuk ile alakalı sorulan sorulara içtenlikle yanıtlar verdi.

Dizi Teklifleri Var Ama

Genç oyuncu modellik ve mankenlik yaparak uzunca süredir medyada yer alıyor. Genç kızların sevgilisi olan yakışıklı isim oyunculuk ve gelen teklifler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin gelecek dönemde dizilerde olacak mısınız? Sorusuna yanıt verdi.

Ayaz Özdemir ‘Oyunculuk uzunca süredir kafamda, bununla alakalı çalışıyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Eğitimlerim devam ediyor. Birden bu sektöre girmekte istemem. Girdikten sonra kalıcı olmak hedefim. Bu nedenle de sağlam adımlar atmayı seviyorum. 22 yaşındayım ve gencim bu nedenle de önümde uzun bir süreç var. En iyi kararı vermek için hem ailem hem de menajerim ile görüşüyoruz.' Açıklamasını yaptı.

Genç oyuncu adayı muhabirlerden gelen teklif var mı? Sorusuna ‘Açıkçası evet var ama net bir açıklama olmadan bir isim vermek doğru olmaz. Teklifler var, bunun ile alakalı değerlendirmelerimiz de var ama gerçekten bu sektörde iyi işlerde olmak isterim. Hali hazırda mankenlik yapıyorum ve modellik içinde çalışmalarım var. Bu sektörde kendimi geliştirdiğim gibi oyunculuk içinde en iyisi olmak istiyorum. Yurt dışında eğitimler alıyorum ve iyi olmak hedefim. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Her işte olduğu gibi bu alanda da oyunculuk kariyerimde sağlam adımlar atmak isterim.' Açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.