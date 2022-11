The Walking Dead 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 11. sezon 2. kısım ne zaman Netflix? The Walking Dead 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ıncı bölüm ne zaman?

The Walking Dead 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 11. sezon 2. kısım ne zaman Netflix? The Walking Dead 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ıncı bölüm ne zaman? Final sezonuyla sevenlerini meraklandıran The Walking Dead dizisinin yeni sezon bölümleri merak ediliyor. Genel olarak Netflix'ten izlenen dizi için araştırmalar başladı. Peki ama bölümler yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!