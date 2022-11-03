The Walking Dead 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 11. sezon 2. kısım ne zaman Netflix? The Walking Dead 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ıncı bölüm ne zaman? Final sezonuyla sevenlerini meraklandıran The Walking Dead dizisinin yeni sezon bölümleri merak ediliyor. Genel olarak Netflix'ten izlenen dizi için araştırmalar başladı. Peki ama bölümler yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

The Walking Dead 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 11. sezon 2. kısım ne zaman Netflix? The Walking Dead 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ıncı bölüm ne zaman? Final sezonuyla sevenlerini meraklandıran The Walking Dead dizisinin yeni sezon bölümleri merak ediliyor. Genel olarak Netflix'ten izlenen dizi için araştırmalar başladı. Peki ama bölümler yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

The Walking Dead 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead dizisinin final sezonu olan 11. sezonunun ilk kısmı yayınlandı. 8 bölümden oluşan 11. sezon 1. kısım çok sevildi.

Yapımcılar The Walking Dead dizisinin 2. kısmı için 20 Şubat tarihini verdi. Dizinin 3. kısmı için bir tarih verilmese de, onun da 8 bölüm şeklinde yayınlanacağı biliniyor.

The Walking Read 12. sezon çıkacak mı?

6 sezon yayınlanması beklenen The Walking Dead dizisi büyük bir ilgi gördüğü için uzatılmaya karar verildi. Daha sonra yapımcılar 11. sezonun final sezonu olmasına karar verdi. Dolayısıyla The Walking Dead 12'inci sezonu çıkmayacak.

The Walking Dead filmi çıkacak mı?

Sevenlerini üzen final kararından sonra The Walking Dead dizisinin filmi için sosyal medyada konuşmalar başladı. Fakat dizinin yapımcılarından henüz film ile ilgili bir açıklama yapılmadı. The Walking Dead filmine dair bir güncelleme geldiğinde detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz

The Walking Dead 11. sezon 2. kısım ne zaman Netflix?

Netflix ve Disney plus'ta yayınlanan The Walking Dead bölümleri büyük ilgi görüyor. İlk kısmı yayınlanan dizinin 2. kısmı için 20 Şubat tarihi verildi.

The Walking dert dizisinin 20 Şubat pazartesi günü izleyicisi ile buluşması bekleniyor.