The Walking Dead 11. sezon devamı ne zaman? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? Drama ve korku kategorisinde yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi The Walking Dead'in sonuna yaklaştık. Dizinin 11. sezon 3. kısmının ne zaman yayınlanacağı ve final tarihleri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

The Walking Dead 11. sezon devamı ne zaman? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? Drama ve korku kategorisinde yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi The Walking Dead'in sonuna yaklaştık. Dizinin 11. sezon 3. kısmının ne zaman yayınlanacağı ve final tarihleri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

The Walking Dead 11. sezon devamı ne zaman?

2015 yılında 6 sezon sürmesi beklenen The Walking Dead, uzatılarak 11 sezona çıkarılmıştı. Yapımcıların açıklamalarına göre 11 sezon final olacak ve dizinin 12. sezonu çıkmayacak.

24 bölüm sürecek 11 sezonun 2 kısmı yayınlandı.

The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

Dizinin 2015 yılında 6 sezon çıkacağı kesinleşmişti. Daha sonra 7. 8. 9. ve 10. sezonları geldi. Final sezonunun da 11. sezon olacağı daha sonra kesinleşti. Dolayısıyla The Walking Dead'in 12. sezonu çıkmayacak.

The Walking Dead 11. sezon detayları

11. sezonda 3 kısım ve her kısım 8'er bölüm olarak yayınlanacak.

The walking Dead sezonları

1. sezon 31 Ekim 2010 tarihinde başladı ve 6 bölüm sürdü. Bizi 5 Aralık 2010 tarihinde sezon finaline girdi.

2. sezon 16 Ekim 2011 tarihinde başladı. 13 bölüm yayınlanan dizi 18 Aralık 2012 tarihinde sezon finaline girdi.

3 .sezon 14 Ekim 2012 tarihinde başladı. 31 Mart 2013'te son bulan dizi 16 bölüm olarak yayınlandı.

4. sezon 13 Ekim 2013'te başlayıp 30 Mart 2014'te bitti ve yine 16 bölüm olarak yayınlandı.

5. sezon 12 Ekim 2014 tarihinde başlayıp 29 Mart 2015'te son buldu diğer sezonlarda olduğu gibi 16 bölüm sürdü.

6. sezon 11 Ekim 2015 tarihinde başladı ve 3 Nisan 2016 tarihinde 16 bölümle son buldu.

7. sezon 23 Ekim 2016 tarihine başlayıp bir sonraki yıl 2 Nisan 2017 tarihinde son buldu diğer sezonlarda olduğu gibi 16 bölüm sürdü.

8. sezon 22 Ekim 2017 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2018'de 16 bölümü son buldu.

9. sezon 7 Ekim 2018'de başlayıp 31 Mart 2019'da 16 bölümle sezon finaline girdi.

10. sezonda artık finale göz kırpıldı 6 Ekim 2019'da başlayan sezon 4 Nisan 2021 tarihinde 22 bölümle sezon finaline girdi.

11. sezonuna 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayan dizi 20 Kasım 2022 tarihinde 24 bölüm ile bitmesi bekleniyor.

Dizinin 12 sezonu olmayacak.

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