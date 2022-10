The Walking Dead 11. sezon devamı ne zaman? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

The Walking Dead 11. sezon devamı ne zaman? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? Drama ve korku kategorisinde yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi The Walking Dead'in sonuna yaklaştık. Dizinin 11. sezon 3. kısmının ne zaman yayınlanacağı ve final tarihleri merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...