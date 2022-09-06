Yılın en hızlı büyüyen iş kadını: Neslim Güngen'in sıradaki hedefi Dünya markası olmak

2014 yılında İstanbul’da ilk şubesi açılan Türkiye’nin en çok şube sayısına sahip güzellik merkezi zincirinin sahibi Neslim Güngen, kısa zamanda girişimci kadınlara kazançlı bir fırsat yarattı.

2022 yılı bitmeden 100 şube sayısına ulaşma hedefi bulunan Neslim Güngen, yurtiçinde açtığı şubelerden sonra yurtdışına da açılarak yabancı pazarda da varlığını ortaya koyuyor. Güzellik merkezi bayilik için girişimci kadınlara çeşitli ödeme seçenekleri sunulurken, yüksek kar marjı sayesinde “düşük sermaye ile yüksek kazanç” fırsatı olarak görülüyor.

Türkiye güzellik sektörü açısından geride bıraktığımız son birkaç yılında önemli bir büyüme yaşadı. 2022 yılında da öne çıkan bir büyüme grafiği gösteren Neslim Güngen, her ilde bir şube hedefini tamamlamışken, artık dünya markası olma hedefine doğru gerekli adımları atıyor.

Türkiye güzellik sektörünün en çok kazandıran markaları sıralamasında ilk üçte yerini alan Neslim Güngen Güzellik Merkezi, geride bıraktığımız 2022 yılını 40 şube ile karşılamışken, bugün 93 şube sayısına ulaşmış ve yıl sonuna kadar 100 şube sayısını geçmesi bekleniyor.

10 Ülkede Açılacak

93 şubesi bulunan Neslim Güngen Güzellik Merkezi, öncelikle ülke içindeki tüm illerde bayiliklerini arttırmayı planlıyor.

2022 yılında anlaşmaları yapılan Dubai, Katar, İngiltere şubelerinden sonra Orta Doğu ve Avrupa'da toplamda 11 ülkede şubeleşmeyi planladığını ifade eden Neslim Güngen, öncelikli olarak Katar, Dubai, İngiltere, Hollanda, Almanya'yı hedeflediğini söylüyor. Yüksek kar marjının bulunduğu bu iş modelinde franchise bedeli, şubenin konumuna, metrekareye ve diğer belirli kriterlere göre değişmektedir.

Neslim Güngen Güzellik Merkezleri sahibi Neslim Güngen “Girişimci Ruha Sahip Kişileri Arıyoruz”

Neslim Güngen Güzellik merkezi franchise'ları için aylık 300 bin TL ve üzerinde ciro ortalaması bulunuyor. Güngen, “Kadın girişimcilerle ilgili en büyük hedefimiz, üretime katkı sağlamalarını sağlamak. Franchise anlaşmalarını yaparken de bu potansiyeli arıyor, girişimci ruha sahip kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz” diyor.

Neslim Güngen: “Franchise ailemin büyük bir bölümünü yatırım yapmak isteyen girişimci kadınlar oluşturuyor. Şubemiz olmak isteyen kişilerde aradığımız en büyük özellik ise, güzellik sektörüne vakıf olmaları ya da bu potansiyeli kendilerinde görebilmeleridir. Çünkü, biz her konuda eğitim ve destek sağlıyoruz. Bizim anahtar teslim güzellik merkezi projemiz doğru yatırımcı ile buluştuğunda, şubenin iş yapmama, yüksek bir kar elde etmeme gibi şansı yok”.

Kimler Yatırım Yapıyor?

Neslim Güngen Güzellik Merkezi, pandemiye 6 şube sayısı ile giriş yapmıştı. 2022 yılını geride bırakmaya hazırlanırken ise 100 şube hedefi bulunuyor. “Bu hızlı büyüme tabi ki bir tesadüf eseri ortaya çıkmadı. Doğru iş modeli, doğru reklam, doğru planlama, doğru eğitimler ve doğru kadro ile bu anlamda çok ciddi çalışmalar yaptık. Sektöre yenilikler getirmiş olmanın da verdiği marka bilinirliği ile artık net bir şekilde dünya markası olma hedefimiz olduğunu söyleyebiliyoruz”.

Bugüne kadar yerli girişimcilerden yatırım alan Neslim Güngen, Haziran ayında Dubai'ye gitmiş ve Orta Doğu'nun kapılarını aralamıştı. Şimdi, Virginia/Amerika ve Londra/İngiltere ile de anlaşmalar yapılıyor. Daha önce Almanya ve Hollanda ile de anlaşmalar yapılmıştı, şubelerin açılış hazırlıkları devam ediyor.

Orta Doğulu ve Avrupalı yatırımcılar, Türk güzellik sektörüne gösterdiği ilgiyi arttırdıkça, Neslim Güngen Güzellik Merkezi'nin üyeleri de bu hızla büyümeye devam edecek gibi görünüyor.

93 şubesi bulunan Neslim Güngen Güzellik Merkezi franchise ailesine dahil olmak için aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz:

https://neslimgungen.com/franchise