Cahil Periler 2. sezon ne zaman? Cahil Periler 2. sezon çıkacak mı? Cahil Periler bitti mi?

Cahil Periler bitti mi? Cahil Periler 2. sezon ne zaman? Cahil Periler 2. sezon çıkacak mı? Disney+ ekranlarında 19 Ekim'de yayınlanmaya başlanan Cahil Periler adlı dizi kısa sürede izleyicilerden olumlu geri dönüşler almayı başardı. Dizide Türk dokunuşları da görmek mümkün. Ferzan Özpetek tarafından hata geçirilen dizi 2001 yapımı Cahil Periler filminin dizi versiyonudur. 1. sezon tüm bölümlerini bir oturuşta bitiren dizi severler merakla Cahil Periler 2. sezonu beklemeye başladı. Peki Cahil Periler 2. sezon yayınlanacak mı?

Haziran ayından itibaren ülkemizde yayında olan Disney+ kısa süre içinde Türk abone sayısını hızla artırdı. Platform Türk yapımlarına ağırlık verirken rakibi NEtflix ve Amazon Prime Video ile de rekabet edebileceğinin sinyallerini verdi. Disney Plus keranlarında 19 Ekim'de yayına giren Cahil Periler dizisi ülkemizde oldukça sevildi. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tüm bölümleri aynı anda gösterime giren diziyi bir oturuşta bitirenler Cahil Periler 2. sezonun ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Cahil Periler 2. sezon ne zaman?

Cahil Periler filmi sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dizi 2001 yapımı olan bu filmden çevrilmiştir. İtalyan romantik drama televizyon dizisi olan Cahil Periler Ferzan Özpetek imzası ile hayata geçirildi. Dizide Türk dokunuşlarının derinden hissedildiği görülüyor. Cahil Periler 2. sezona ilişkin yapımcılardan ve yayıncı platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Cahil Periler 2. sezon çıkacak mı?

Cahil Periler dizisi 19 Ekim'de Disney Plus'ta gösterime girdi. Dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 1. sezon ile ekranlara vede etmesi bekleniyor.

Cahil Periler konusu nedir?

Antonia'nın mükemmel hayatı, kocası Massimo'nun ciddi bir trafik kazasında ölmesiyle beklenmedik ve trajik bir hal alır. Antonia, ölümünden sonra Massimo'nun evlilikleri sırasında bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Ama başlangıçta sanılanın aksine, bir kadınla değil, Michele adında bir adamla. Haberle yıkılan Antonia, Michele ve arkadaş grubuyla buluşur. Michele, farklı geçmişlere sahip arkadaşlarıyla evinde yaşıyor. Arkadaşlarının her biri bireyseldir ve kendi hikayesi ve sorunları vardır. Antonia ve Michele arasında beklenmedik ve dokunaklı bir dostluk gelişir. Hepsi de sorunlarıyla büyüdükleri ve kişisel ufuklarını genişlettikleri bir değişim döneminden geçiyorlar. .