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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'den aranan firari eski hakim çift yakalandı

FETÖ'den aranan firari eski hakim çift yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olarak aranan eski Yargıtay Tetkik Hakimi çift, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

32 Dakika Önce
2021-09-09 18:57:24
FETÖ'den aranan firari eski hakim çift yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Dursun Fatih K. ve eski Yargıtay Tetkik Hakimi eşi Öznur K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerin yaptığı çalışma sonucu firari çiftin Yenimahalle ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edildi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Öznur K.'nın kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği, eşi Dursun Fatih K.'nın ise hiç dışarıya çıkmadığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Öznur K.'nın daha önce FETÖ bağlantısı bulunduğu için kapatılan 'Hukuk Adamları Birliği Derneği'ne üye olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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