The Boys 5. Bölüm, 6. Bölüm, 7. Bölüm , 8. Bölüm ne zaman başlayacak? The Boys 3. sezon diğer bölümler ne zaman çıkacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Amazon Prime Video'nun en çok izlenen orijinal yapımlarından olan The Boys uzun süren aranın ardından 3. sezon bölümleri ile izleyicisiyle buluştu. The Boys 3. sezon bölümleri haftalık olarak yayına giriyor. 3 Haziran'da Amazon Prime'da yayına giren The Boys'un diğer bölümlerinin ne zaman çıkacağı dizi severler tarafından merak ediliyor. İşte The Boys 3. sezon bölümleri ve yayın tarihleri hakkında detaylar...

Amazon'un dünya çapında en fazla izlenen dizilerinden olan The Boys'un 3. sezonu 2 yıllık beklemenin ardından nihayet başladı. Amazon Prime Video'da yayınlanan The Boys süper kahramanların gerçek yüzlerine odaklanıyor. Süper khramanların aslında iyi olmadığı ve içlerinde kötülük taşıdığı taması üzerine kurulu olan dizinin 3. sezonu gösterime girer girmez milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizi 3 Haziran'da ilk 3 bölümü ile yayınlanmaay başlandı. Dizinin diğer bölümleri ise daha sonra yayınlanacaktı.

The Boys 3. sezon diğer bölümler ne zaman çıkacak?

The Boys Amazon'da yayın hayatına 26 Temmuz 2019'da başladı. Ardındna ikinci sezon Ekim 2020'de gösterime girdi. Aradan geçen 2 yıldan sonra 3. sezon bölümleri gösterime girdi. Dizinin 3. sezon bölümleri parç parça yayınalnması yönünde karar alındı. Netflix'teki gibi tüm bölümler aynı günde yayına girmedi. The Boys 3. sezon bölümlerinin yayın tarihi de açıklandı.

3 Haziran'da yayınlanmaya başlanan The Boys 3. sezonun ilk 3 bölümü milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Dünya çapında büyük beğeni toplayan The Boys'un diğer bölümleri merakla beklenmeye başlandı. Dizi hayranları The Boys 3. sezon diğer bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. İşte The Boys 3. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri;

4. Bölüm 10 Haziran'da çıkacak.

5. Bölüm 17 Haziran'da çıkacak.

6. Bölüm 24 Haziran'da çıkacak.

7. Bölüm 1 Temmuz'da çıkacak.

8. Bölüm 8 Temmuz'da çıkacak.

The Boys oyuncuları kimler?

Karl Urban: Billy Butcher, The Boys'un lideri ve eski bir CIA ajanı. Süper güçleri olan kimseye güvenmemektedir ve eşinin kaybolmasından da Homelander'ı sorumlu tutmaktadır.

Jack Quaid: Hughie Campbell, The Boys'un bir üyesi. Kız arkadaşının A-Train tarafından öldürülmesi üzerine Billy Butcher tarafından takıma alınmıştır.

Antony Starr: John / Homelander, The Seven'ın lideri. Her ne kadar halk üzerindeki onurlu ve sevilen bir imajı olsa da kamera arkasında kibirli ve sadist bir karakterdir; koruduğu insanları umursamamaktadır. İmajı onun için her şeydir. Süpermen temel alınarak modellenmiştir.

Erin Moriarty: Annie January / Starlight, The Seven'ın yeni üyesidir ve elektriğe hakim bir gücü vardır. Diğer süper kahramanların aksine gerçekten insanlara yardım etmeyi hedeflemektedir.

Dominique McElligott: Queen Maeve, The Seven'ın kıdemli bir üyesidir. Homelander'dan sonra en güçlü Seven üyesidir, Homelander'ın eski kız arkadaşıdır ve gerçek yüzünü bilmektedir. Wonder Woman temel alınarak modellenmiştir.

Jessie T. Usher: A-Train, The Seven'ın en hızlı üyesidir. En hızlı süper kahraman olmaktaki takıntısı sebebiyle Compound-V isimli maddeye bağımlı olmuştur.

Laz Alonso: Marvin / Mother's Milk (MM), The Boys'un operasyonları planlayan bir üyesi. Her ne kadar ailesinin güvenliği için takımı bırakmak istese de her seferinde Butcher tarafından hep cezbedilmektedir. Planlamalar nedeniyle grubun diğer üyesi Frenchie ile sıklıkla kavga etmektedir.

Chace Crawford: Kevin / the Deep, The Seven'da su hayvanları ile konuşabilen ve su altında nefes alabilen bir süper kahramandır . Grubun diğer üyeleri tarafından güçleri nedeniyle hor görülmektedir. Aquaman üzerinden modellenmiştir. Patton Oswalt, the Deep'in solungaçlarını seslendirmektedir.

Tomer Capon: Frenchie, The Boys'un paralı asker bir üyesi. Grubun planlarına uymaması nedeniyle Mother's Milk ile sıklıkla çatışmaya girmektedir.

Karen Fukuhara: Kimiko / The Female, The Boys'un süper güçlere sahip tek üyesidir ve aynı zamanda dilsizdir. Süper-terörist olarak eğitilmek üzere istemeden Compound-V ile enjekte edilmiş ve bunun sonucunda da süper kuvvet ve iyileşme gücü kazanmıştır.

Nathan Mitchell: Black Noir, The Seven'ın süper güç ve çevikliğe sahip üyesidir. Takımın en sessiz ve gizemli üyesidir ve yüzünü siyah bir maske ile saklamaktadır.

Elisabeth Shue: Madelyn Stillwell (sezon 1), Vought International'ın genel müdür yardımcısı.

Aya Cash: Stormfront (sezon 2), The Seven'a yeni katılan ve Vought'un kadın süper kahramanlara karşı seksist tutumunu eleştiren bir süper kahraman. Aslen gizli bir Nazidir.