The Boys 3. sezon diğer bölümler ne zaman başlayacak? 4, 5, 6, 7, 8. bölüm ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon tüm bölümler ne zaman yayınlanacak? Amazon Prime'in orijinal dizisi The Boys'un 3. sezonunun ilk 3 bölümü 3 Haziran'da tüm dünyada gösterime girdi. Amazon'un en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Boys'un 3. sezon bölümleri parça parça yayınlanıyor. Dizinin diğer bölümlerini izlemek isteyenler 4. bölüm, 5. bölüm, 6. bölüm, 7. bölüm ve 8. bölümün ne zaman başlayacağını merak ediyor.

26 Temmuz 2019'da ilk sezonu Amazon Prime'de yayınlanmaya başlayan The Boys kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizi kısa sürede Amazon'un en çok izlenen dizileri arasında yerini aldı. Dizinin ikinci sezonu ise Ekim 2020'de gösterime girdi. The Boys hayranları 2 yıldır 3. sezonun başlamasını dört gözle bekliyordu.

The Boys 3. sezon diğer bölümler ne zaman başlayacak?

Dizinin 3. sezon ilk bölümleri nihayet yayınladndı. 3 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda Amazon Prime'da gösterime giren The Boys 3. sezonda ilk hafta sadece 3 bölüm yer aldı. 4. bölümü merakla bekleyen dizi tutkunları The Boys 3. sezon diğer bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Dizinin diğer bölümlerinin yayınlanacağı tarihler açıklandı.

The Boys 3. sezon 4, 5, 6, 7, 8. bölüm ne zaman çıkacak?

The Bosy'un ilk 3 bölümü 3 Haziran'da yayınlandı. Süper kahramanlara farklı bir açıdan bakan dizi dünya genelinde hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin diğer bölümlerinin gösterime girme tarihi ise şöyle;

4. Bölüm 10 Haziran'da gösterime girecek.

5. Bölüm 17 Haziran'da gösterime girecek.

6. Bölüm 24 Haziran'da gösterime girecek.

7. Bölüm 1 Temmuz'da gösterime girecek.

8. Bölüm 8 Temmuz'da gösterime girecek.

The Boys hakkında

The Boys, ABD yapımı süper kahraman temalı bir internet dizisidir. Garth Ennis ile Darick Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizi, Eric Kripke tarafından Amazon Prime Video için geliştirilmiştir. Dizi, güçlerini süistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu almaktadır.

The Boys, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir. Bu kişiler her ne kadar toplum tarafından kahraman olarak görülse de, çoğunluğu gerçek hayatlarında kibirli ve yozlaşmıştır. Dizide başlıca iki grup bulunmaktadır: Vought International'ın ana süper kahraman grubu The Seven ve yozlaşmış süper kahramanları kontrol altında tutan The Boys.

The Boys tüm süper güçlülerden nefret eden Billy Butcher tarafından yönetilmektedir; The Seven'ı ise egoist ve sadist süper kahraman Homelander yönetmektedir. İki grup arasında bir çatışmanın başlaması süresince iki gruba da yeni birer üye katılır: kız arkadaşı The Seven'ın bir üyesi tarafından öldürülen Hughie Campbell (The Boys) ve The Seven'ı idolize eden Annie January / Starlight.