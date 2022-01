The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Amazon'un en sevilen dizileri arasında yer alan ve süper kahramanların gerçekten de iyi olmayacağı üzerine kurgulanmış The Boys'un 3. sezon çıkış tarihi nihayet açıklandı. Dizinin hayranları uzun süredir yeni bölümlerin başlamasını bekliyordu. IMDB tarafından 2022 yılının en iyi dizsi seçilen The Boys'ta heyecan 3 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak?

The Boys 3. sezon için bir kaç ay daha beklemek gerekecek. Dizinin 2022'nin yaz aylarında ekrana geleceği açıklandı. The Boys, ABD yapımı süper kahraman temalı bir internet dizisidir. Garth Ennis ile Darick Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizi, Eric Kripke tarafından Amazon Prime Video için geliştirilmiştir. Dizi, güçlerini süistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu almaktadır.

The Boys 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Prime Video resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin hangi gün yayına gireceği açıklandı. Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kemerlerinizi bağlayın. Bu vahşi yolculuk 3 Haziran'da başlıyor." denildi. Paylaşımdan da anlaşılacağı üzere yıllardır beklenen The Boys'un yeni sezon bölümleri 3 Haziran'da Amazon ekranlarında olacak.

Buckle up, everybody. This wild ride begins June 3. pic.twitter.com/7jCxpeVwOg — Prime Video (@PrimeVideo) January 7, 2022

The Boys 1 sezon ne zaman başladı?

Dizinin ilk sezonu 26 Temmuz 2019'da yayımlanmıştır.

The Boys 2. sezon ne zaman başladı?

İlk sezonun yayımlanmasından önce Amazon ikinci sezonun çekileceğini açıklamıştır; ikinci sezon 4 Eylül 2020'de yayımlanmıştır. ,

The Boys konusu

The Boys, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir. Bu kişiler her ne kadar toplum tarafından kahraman olarak görülse de, çoğunluğu gerçek hayatlarında kibirli ve yozlaşmıştır. Dizide başlıca iki grup bulunmaktadır: Vought International'ın ana süper kahraman grubu The Seven ve yozlaşmış süper kahramanları kontrol altında tutan The Boys.

The Boys tüm süper güçlülerden nefret eden Billy Butcher tarafından yönetilmektedir; The Seven'ı ise egoist ve sadist süper kahraman Homelander yönetmektedir. İki grup arasında bir çatışmanın başlaması süresince iki gruba da yeni birer üye katılır: kız arkadaşı The Seven'ın bir üyesi tarafından öldürülen Hughie Campbell (The Boys) ve The Seven'ı idolize eden Annie January / Starlight.

The Boys oyuncuları

Karl Urban

Jack Quaid

Antony Starr

Erin Moriarty

Dominique McElligott

Jessie T. Usher

Laz Alonso

Chace Crawford

Tomer Capon

Karen Fukuhara

Nathan Mitchell

Elisabeth Shue

Aya Cash

Simon Pegg

Jennifer Esposito

Colby Minifie

Ann Cusack

Christian Keyes

