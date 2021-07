The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon ne zaman başlayacak? Amazon'un orijinal dizisi The Boys'un 3. sezonu milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. The Boys'un 1. sezonu 26 Temmuz 2019'da 2. sezonu ise 4 Eylül 2020'de yayınlanmıştı. Dizinin hayranları The Boys 3.sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Aradan onca zaman geçmesine rağmen dizinin 3. sezonun çıkmasının nedenlerinden biri de koronavirüs salgını. The Boys yeni sezonun çıkış tarihine ilişkin detaylar haberimizde olacak.

Amazon'un en çok izlenen dizilerinden olan The Boys'un 3. sezonu milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen The Boys'un yeni sezonunun bir an önce çıkması bekleniyor. The Boys'un 2. sezonu 2. sezonu ise 4 Eylül 2020'de yayınlanmıştı. Aradan geçen ınz azamana rağmen dizinin 3. sezonuna ilşkin net bir bilgi henüz gelmedi. Peki The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon ne zaman başlayacak?

The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak?

Dizinin 3. sezonunun çıkıp çıkmayacağını bekleyenlere öncelikle şunu belirtelim. Dizi 3. sezon onayını çoktan aldı. Dizinin 3. sezon onayını alması The Boys hayranlarını sevindirdi ancak dizinin hayranları The Boys çıkış tarihi ile ilgili ner bir açıklama bekliyorlar. The Boys 3. sezonundan şimdiye kadar fragman veya set görüntüleri gelmiş olması gerekiyordu. The Boys 3. sezonun gecikmesindeki en belirgin nedenlerden biri de korona virüs salgını. Salgın çekimlere büyük darbe vurdu. İddialara göre The Boys 2022'nin ilk çeyreğinde ekranlardaki yerini alacak.

The Boys hakkında

The Boys, ABD yapımı süper kahraman temalı bir internet dizisidir. Garth Ennis ile Darick Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizi, Eric Kripke tarafından Amazon Prime Video için geliştirilmiştir. Dizi, güçlerini süistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu almaktadır.

The Boys, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir. Bu kişiler her ne kadar toplum tarafından kahraman olarak görülse de, çoğunluğu gerçek hayatlarında kibirli ve yozlaşmıştır. Dizide başlıca iki grup bulunmaktadır: Vought International'ın ana süper kahraman grubu The Seven ve yozlaşmış süper kahramanları kontrol altında tutan The Boys.

The Boys tüm süper güçlülerden nefret eden Billy Butcher tarafından yönetilmektedir; The Seven'ı ise egoist ve sadist süper kahraman Homelander yönetmektedir. İki grup arasında bir çatışmanın başlaması süresince iki gruba da yeni birer üye katılır: kız arkadaşı The Seven'ın bir üyesi tarafından öldürülen Hughie Campbell (The Boys) ve The Seven'ı idolize eden Annie January / Starlight.

