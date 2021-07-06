Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Türkiye’de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar.” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Türkiye'de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü. Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı'nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar.” dedi.

Abdulkadir Selvi'nin bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Psikolojik savaş yaşanıyor” başlıklı makalesi:

Türkiye'de yaşananlara bir ad koy denilse hiç tereddüt etmeden, “Psikolojik savaş yürütülüyor” derim.

O kadar net.

Kimse aklımızla alay etmesin.

Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular.

Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar.

“AKP'li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre” diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar.

PSİKOLOJİK SAVAŞ UNSURLARI

Tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Türkiye'de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü.

Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı'nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor.

Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar.

KRİTİK EŞİK

Bir süredir Türkiye kritik bir eşikte diyorum.

Ya Türkiye'yi 90'lı yıllara çekmek isteyenler kazanacak ya da demokrasi güçleri diyorum.

Ya demokrasi güçleri kazanacak ya da kaos tellalları diyorum.

Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.

AMAÇ

Amaçları Erdoğan'ı tasfiye etmek.

Onun için her türlü enstrümanı devreye sokuyorlar.

Özellikle de AK Parti üzerinde oynuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantıları yapıyor. Bakanlarla kabine toplantısı gerçekleştiriyor.

Toplantılarda bir uyum ve sinerji ortaya çıkıyor. Ama bir de bakmışsınız ki, milletvekilleri isyan ettirilip, bakanları istifa ettiriyorlar.

Ama toplantıda öyle bir şey yok. Zaten bir süre sonra haberleri yalan çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ediyor, onlar internetten bakanı istifa ettiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar.

TEHLİKENİN FARKINDAYIZ

Çok abartmaya başladılar.

Artık bu işin bir proje olduğu anlaşılmaya başlandı.

Yalan habere, algı operasyonlarına, psikolojik savaşa ne kadar çok abanırlarsa o kadar iyi oluyor.

Millet tehlikenin farkına varıyor.

HESAP ETMEDİKLERİ

İki şeyi hesap etmiyorlar.

1- Milletin feraseti harekete geçerse, onların algı operasyonları ters teper.



2- Erdoğan faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90'lı yılların liderleri gibi değil. Krizlere teslim olan değil, krizleri teslim alan bir lider. Şimdiye kadar bu tür operasyonları boşa çıkarmış bir lider.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.