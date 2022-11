Teşkilat Yağmur'un babası Ömer mi? Yağmur'un babası kim? Ömer ile Zehra evlenecek mi? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin 3. sezonuna Çağlar Ertuğrul'un ayrılmasının adından Ömer karakteri ile Murat Yıldırım dahil oldu. Dizide Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) ile başrolü paylaşan Ömer'in Zehra'nın kızı Yağmur'un babası olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Zehra'nın kızı Yağmur'un babası kimdir?

Her Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Her bölüm yeni bir macera kapısının aralandığı teşkilat dizisindeyeni bölümler iple çekiliyor. 3. sezona büyük bir bekleniyle başlayan Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılmasıyla Murat Yıldırım diziye dahil edildi. Murat Yıldırım Ömer karakteri ile izleyicilerden tam not almayı başlardı. Dizide Zehra ile Ömer'in önceki yıllarda yaşantısı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Teşkilat Yağmur'un babası Ömer mi?

Teşkilat dizisi izleyicileri Ömer ile Zehra'nın daha önce sevgili olup olmadığını merak ederken Yağmur'un babası Ömer mi? sorusunu da sıkça sormaya başladı. Zehra'nın kızı Yağmur'un babasının Ömer olup olmadığı ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

Yağmur'un babası kim?

Teşkilat dizisinde Zehra'nın kocas Kemal'dir. Zehra teşkilat görevinde kızına ve ailesine yeterli zamanı ayıramadığı için eşi Kemal'den başanmıştır. Kızı Yağmur'u ise eşi Kemal'e bırakmıştır.

Teşkilat Yağmur kimdir?

Teşkilat dizisinde Yağmur, Zehra'nın kızıdır. Dizide Yağmur karakterini Elisa Mürvet Ekmekçi oynamaktadır. 2013 doğumlu olan Elisa Mürvet Ekmekçi henüz 8 yaşındadır.

Teşkilat 3. sezon konusu

Şirket'in üst düzey yöneticilerine karşı yapılan saldırıda Serdar, Hulki ve Pınar'ın ölmesi ve şirket'in çökmesi sonucu Zehra, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra, ekibe yeni üye olarak Ömer Atmaca (Murat Yıldırım) gelir. Ömer, kendi babasını küçük yaşta annesini terk etti olarak bilmektedir. Ama babası kendisiyle aynı mahallede yaşayan Efkar'dır. (Gürkan Uygun) Efkar Ömer'den babası olduğunu saklamaktadır. Ayrıca Zehra; Serdar, Hulki ve Pınar'ın deşifre olmasını sağlayarak ölmesine sebep olan Francis'in (Yunus Narin) peşine düşer. Şirket'ten sonra küresel güçler tarafından orta doğu'dan sorumlu olacak kişi David Hartley (Levent Can) seçilir. Daha sonra kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından arabadan açılan ateş sonucu Ömer'in kardeşi SAT komandosu Halim, şehit edilir. Halim'in katillerine Demirci İbrahim (Arif Selçuk) destek sağlamıştır. Demirci ise sonradan öldürülür. Daha sonra David Hartley, Özgür Halklar Komitesi'nin başına Mazlum Kendal'ı seçer ama Ömer, keskin nişancı silahı ile canlı yayın esnasında Mazlum Kendal'ı öldürür.