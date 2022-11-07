Uzman erbaş kadro 2022 | Uzman çavuş-er-erbaş kadro verilecek mi? Kamuda sözleşmeli olarak istihdam edilen yaklaşık 600 bin kişinin gözü kulağı kadro haberinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro konusunda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bir süredir uzman erbaşlar da kendilerine kadro verilmesini talep etmişti. Peki sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman bitecek? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek.

2022 yılında hükümet milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli çalışmalara başladı. EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro gibi konular milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hükümet çalışmalarına hız verirken gelen son açıklamalar ise herkesi heyecanlandırıyor. Sözleşmelilere kadro konusunda uzman çavuşlar da bir süredir sosyal medayda kendilerine kadro verilmesini talep ediyordu. Peki uzman çavuş kadro verilecek mi? 2022-2023 Uzman erbaş kadro var mı? Uzman çavuş-er-erbaş kadro verilecek mi?

Uzman erbaş kadro 2022

Uzman çavuşlar TSK'nın önemli parçasıdır. Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden uzman çavuş maaşlarına da memur maaşları gibi her 6 ayda bir zam yapılıyor. Uzman çavuş maaşları 2022 Temmuz ayında 13 bin TL'den başlıyor. Uzman çavuşlar zaman zaman kendilerine kadro verilmesi talebini de sosyal medayda paylaşıyor.

Uzman çavuş-er-erbaş kadro verilecek mi?

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den uzman çavuş kadro konusunda önemli açıklamalar geldi. İzzet Ulvi Yönter Uzmanların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma'nın belkemiği olduğunu hatırlatarak kadro konusunda da iyimser konuştu. TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda 200 bine yakın uzman bulunduğunu belirten Yönter, özlük hakların düzeltilmesiyle ilgili uzun süredir mücadele verdiklerini anlattı. Yönter, "İlaveten uzman jandarmalarımızın da beklentisi var. Jandarma Türkiye'nin her yerinde. Jandarma vatan bekçisi. İnşallah kahraman uzman çavuşlarımıza kadro gelecek, beklentileri karşılanacak. Beka mücadelesi verdiğimiz bu dönemde uzman çavuş meselesinin çözüleceği noktasında bize söz verildi. Hükümete güveniyor, inanıyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Uzman çavuş-er-erbaş kadro konusunda henüz bir çalışma bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin herkesin merakla beklediği sözleşmeliye kadro çalışlmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi. Kamuda yaklaşık olarak 600 bin sözleşmeli personeli kapsayan çalışmada sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.