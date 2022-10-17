Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği Bülent Şakrak'ın kalemi aldığı Tamirhane filmi için geri sayım başladı. Tamirhane 2 çıkacak mı? Tamirhane filminin ikincisi çıkar mı? Tamirhane konusu ne? Filmin yönetmeni senaristi oyuncuları ve merak edilen tüm detayları...

Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği Bülent Şakrak'ın kalemi aldığı Tamirhane filmi için geri sayım başladı. Tamirhane 2 çıkacak mı? Tamirhane filminin ikincisi çıkar mı? Tamirhane konusu ne? Filmin yönetmeni senaristi oyuncuları ve merak edilen tüm detayları...

Tamirhane filmi neyi anlatıyor?

Yetiştirme yurdunda büyüyen Yılmaz ve Müjdat iki kader kardeşidir. Bu ikiliye aynı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten bir dükkan miras kalır: boya ve kaporta dükkanı.

Yılmaz bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkar ve bu esnada Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanmamasıyla bambaşka bir hal alır. Ölen adama ne yapacaklarını bilmeyen ikili, sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verir.

Gündelik hayatlarına geri dönen, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi göründüğünü fark ederler.

Tamirhane 2 çıkacak mı?

Filmin ikincisini çıkıp çıkmayacağını dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında detaylara haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Tamirhane oyuncu kadrosu ve karakterler

Tamirhane filmi 11 Kasım 2022 tarihinde sinemalarda gösterime girmeyi planlıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve karakterler;