Cici filmi konusu ve oyuncuları | Cici filmi nerede çekildi? Cici filmi yönetmeni kim? Cici nereden nasıl izlenir?

Cici filmi konusu ve oyuncuları | Adeta bir sanat filmi gibi çekilen ve fragmanlarında bile o eşsiz tadı alabileceğiniz Cici filminin her detayı merak konusu oldu. Yazan ve yöneten Berkun Oya'nın bakış açısıyla farklılaşan, konuşmadan fragmanlarıyla göz dolduran içsel filmin merak edilenlerini yazdık. Cici filmi nerede çekildi? Cici filmi yönetmeni kim? Cici nereden nasıl izlenir? Cici ne zaman vizyona girer? Cici filmi ikincisi çıkacak mı? İşte detaylar...

Cici filmi konusu ve oyuncuları | Adeta bir sanat filmi gibi çekilen ve fragmanlarında bile o eşsiz tadı alabileceğiniz Cici filminin her detayı merak konusu oldu. Yazan ve yöneten Berkun Oya'nın bakış açısıyla farklılaşan, konuşmadan fragmanlarıyla göz dolduran içsel filmin merak edilenlerini yazdık. Cici filmi nerede çekildi? Cici filmi yönetmeni kim? Cici nereden nasıl izlenir? Cici ne zaman vizyona girer? Cici filmi ikincisi çıkacak mı? İşte detaylar...

Cici filmi konusu

Netflix adına çekilen Cici filmi konusu;

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

Cici filmi oyuncuları

Fragmanlarıyla büyük ilgi gören Cici filminin oyuncu kadrosu;

Ayça Bingöl

Fatih Artman

Funda Eryiğit

İncinur Daşdemir

Nur Sürer

Okan Yalabık

Olgun Şimşek

Şevval Balkan

Yılmaz Erdoğan

Cici filmi nerede çekildi?

Eşsiz doğası ve kamera açılarıyla Cici filmine yorum yağdı. Dram türündeki filmin henüz nerede çekildiği bilinmiyor. Filmin vizyona girmesinin ardından, çekim alanlarının isimlerini haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Cici filmi yönetmeni kim?

Başrollerinde Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit gibi isimlerin yer aldığı Cici'nin yönetmeni ve senaristi Berkun Oya.

Cici ne zaman vizyona girer?

Film hakkında verilen bilgilere göre 27 Ocak Perşembe günü Cici vizyona girecek.

Cici nereden nasıl izlenir?

Bir Netflix projesi olan Cici filmini netflix'e üye olarak izleyebilirsiniz.

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