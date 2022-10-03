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Sherlock dizi Netflix kaldırıldı mı? Sherlock Holmes dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Sherlock Holmes filmi Netflix'te var mı?

Sherlock dizi Netflix kaldırıldı mı? Sherlock Holmes dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Sherlock Holmes serilerinin kitap, dizi ve filmleri her zaman çok sevildi. Kısa sürede çokça izlenen Sherlock Holmes dizisi, Netflix ile anlaşmalıydı. Peki ama Sherlock Holmes dizisi Netflix'te neden yok? Sherlock dizi Netflix'ten kaldırıldı mı? Sherlock Holmes filmi Netflix'te var mı? İşte detaylar.

2 Gün Önce
2022-10-03 19:05:53
Sherlock dizi Netflix kaldırıldı mı? Sherlock Holmes dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Sherlock Holmes filmi Netflix'te var mı?

Sherlock dizi Netflix kaldırıldı mı? Sherlock Holmes dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Sherlock Holmes serilerinin kitap, dizi ve filmleri her zaman çok sevildi. Kısa sürede çokça izlenen Sherlock Holmes dizisi, Netflix ile anlaşmalıydı. Peki ama Sherlock Holmes dizisi Netflix'te neden yok? Sherlock dizi Netflix'ten kaldırıldı mı? Sherlock Holmes filmi Netflix'te var mı? İşte detaylar.

Sherlock dizi Netflix kaldırıldı mı?

3 sezon yayınlanan Sherlock Holmes dizisinin bölümleri Netlix'ten kaldırıldı. Diziyi izlemek isteyenler, dizinin bölümlerine ulaşamadı.

Dizinin neden kaldırıldığına ilişkiin bir açıklama gelmedi. Netflix, birçok dizi ve filmi bünyesinden dönem dönem kaldırıyor. Fakat film hala Netflix'te yer alıyor.

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Sherlock Holmes filmi Netflix'te var mı?

Dizisi kaldırılan Sherlock Holmes'ün filmi Netflix'te yer alıyor. İzlemek için abone olmanız ve arama bölmesine Sherlock Holmes yazmanız yeterli olacaktır.

Film, alt yazı ve dublaj olmak üzere birçok farklı dil seçeneğiyle izleyicilerine sunuluyor.

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Sherlock Holmes dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı?

Sherlock Holmes dizisini Netflix üzerinden takip edenler, büyük bir üzüntüye kapıldı. Netflix, Sherlock Holmes dizisini kaldırdı. Artık sadece Sherlock Holmes filmi ve kız kardeşinin anlatıldığı Enola Holmes filmleri seyredilebilecek.

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