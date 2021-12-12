Acun Ilıcalı Survivor All Star hakkında yaptığı paylaşımla 'Survivor' sevenleri heyecanlandırdı. En çok izlene All Star'ın yıldızları hakkında bilgi var mı? All Star'a kimler katıldı? İşte Acun Ilıcalı paylaşımı...

Acun Ilıcalı, sevilerek takip edilen Survivor'ın yeni sezonu için paylaşımlarda bulundu. Survivor All Star'ın kadrosunu açıklayacağını bildiren Ilıcalı'nın hikayesi sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın All Star kadrosu hakkındaki açıklamaları...

Survivor All Star kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabından "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz." paylaşımı yaptı. Ardıdan bir aksaklık olduğunu belirterek ikinci paylaşımında "Survivor All Star kadrosuna bu sabah sürpriz bir isim dahil oldu. Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımlarını bugün saat 12.00'da açıklıyoruz. Gecikme için özür dileriz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Survivor Ne Demek?

Geniş tanımı olarak survivor kelimesi, bir rekabet ya da savaş durumu sırasında hayatta kalan son kişi olarak adlandırılmaktadır. Türkçede ki tam karşılığı ise hayatta kalan kişi olarak adlandırılmaktadır. Bu kelime İngilizce kullanımlarında kazazedeler için ve kaybolan kişiler için kullanılmaktadır.



Bu kullanımların yanı sıra adada mahzur kalan ya da bir dağda zor şartlar altında hayatta kalmayı başaran kimse için kullanılmaktadır. İngilizce içinde survivor ne demek diye sorulduğunda Türkçe karşılığı olarak hayatta kalan son kişi olarak anlaşılmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.