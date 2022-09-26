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Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 oyuncuları

Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes 2 yayın tarihi açıklandı. Filmin sıkı takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Peki ama Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 hakkında merak edilen tüm detaylar...

2 Saat Önce
2022-09-26 19:31:02
Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 oyuncuları

Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes 2 yayın tarihi açıklandı. Filmin sıkı takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Peki ama Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 hakkında merak edilen tüm detaylar...

Enola Holmes 2 ne zaman?

Enola Holmes 2 filminin 4 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Enola Holmes konusu ne?

Enola bir dedektif olarak ilk resmi davasını üstlenir, ancak kayıp kızın gizemini çözmek için arkadaşlarının ve kardeşi Sherlock'un yardımına ihtiyacı olacaktır.

Senaristliğini; Nancy Springer, Jack Thorne yapıyor.

Enola Holmes 2 oyuncuları

Merak edilen Enola Holmes 2 filminin oyuncu kadrosu;

  • Millie Bobby Brown
  • Henry Cavill
  • David Thewlis
  • Luiz Partridge
  • Helena Bonham Carter
  • Susan Wokoma
  • Adel Akhtar
  • Sharon Duncan Brawster
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