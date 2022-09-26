Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 oyuncuları
Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes 2 yayın tarihi açıklandı. Filmin sıkı takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Peki ama Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 hakkında merak edilen tüm detaylar...
2022-09-26 19:31:02
Enola Holmes 2 ne zaman? Enola Holmes 2 yayın tarihi açıklandı. Filmin sıkı takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Peki ama Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 hakkında merak edilen tüm detaylar...
Enola Holmes 2 ne zaman?
Enola Holmes 2 filminin 4 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.
Enola Holmes konusu ne?
Enola bir dedektif olarak ilk resmi davasını üstlenir, ancak kayıp kızın gizemini çözmek için arkadaşlarının ve kardeşi Sherlock'un yardımına ihtiyacı olacaktır.
Senaristliğini; Nancy Springer, Jack Thorne yapıyor.
Enola Holmes 2 oyuncuları
Merak edilen Enola Holmes 2 filminin oyuncu kadrosu;
- Millie Bobby Brown
- Henry Cavill
- David Thewlis
- Luiz Partridge
- Helena Bonham Carter
- Susan Wokoma
- Adel Akhtar
- Sharon Duncan Brawster
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