Friends Netflix'te neden yok? Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Friends izle

Friends Netflix'te neden yok? Yıllardır en iyi diziler arasında yer alan ve her sezonuyla ödüller almayı başaran Friends gündem oldu. Diziyi izleyenler kendilerini bir anda 'Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı?' sorusunu araştırırken buldu. Peki ama Friends Netflix'te neden yok? Friends izle...

Yıllardır en iyi diziler arasında yer alan ve her sezonuyla ödüller almayı başaran Friends gündem oldu. Diziyi izleyenler kendilerini bir anda "Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı?" sorusunu araştırırken buldu. Peki ama Friends Netflix'te neden yok? Friends izle...

Friends Netflix'te neden yok

Netflix Türkiye, Friends dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Aynı zamanda bugün itibariyle Netflix Türkiye'de "Ahlaksız Teklif" ve Christopher Nolan imzalı "Yıldızlar Arası" filmleri de yayınlanmayacak.

Friends dizisi konusu ne?

1994'te yayınlanmaya başlayıp 2004'e kadar 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde devam eden komedi dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını konu alıyor.

Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı?

Friends, 1 Haziran itibariyle Netflix'te yer almayacak. Dizi, Netflilx'ten kaldırıldı. .