Senden Daha Güzel 13.bölüm izle | Fox TV Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle (13.bölüm)

Senden Daha Güzel 13.bölüm izle | Güzel devam eden yaz dizileri arasında gösterilen Senden Daha Güzel, final kararı aldı. Dizinin sevenleri duruma tepki gösterdi. Peki ama gerçekten Senden Daha Güzel final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor? Soruların yanıtları ve Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle!

Güzel devam eden yaz dizileri arasında gösterilen Senden Daha Güzel, final kararı aldı. Dizinin sevenleri duruma tepki gösterdi. Peki ama gerçekten Senden Daha Güzel final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor? Soruların yanıtları ve Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle!

Senden Daha Güzel 13.bölüm izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel 13.bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Senden DAha Güzel 13.bölüm yorumları

- Dizi eğlenceliydi gününü değistirmekte hata yaptılar cumartesi gönül dağı var.

- Güzel diziler hep final oluyor ne guzel alışmıştık.

- Sevdanın ayağı uğurlu olmadı. Canım dizim seni çok özleyecem.

-Yazık ettiniz bu diziye bu güzel çiftide harcadınız.

Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor?

Kusursuz Kiracı adlı dizinin başlamasıyla, Senden Daha Güzel dizisi salı gününden cumartesi gününe alınmıştı. Dizi yine de reytinglere yenik düştü. Senden Daha Güzel 14. bölümüyle ekranlara veda edecek.