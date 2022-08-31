Senden Daha Güzel full 11. bölüm izle | Fox TV Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle

Senden Daha Güzel full 11. bölüm izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İzleyiciler bölümün 'barışma' ile sonlanması gerektiğini savundu. Peki ama son bölümde neler oldu? Yanıtı için Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İzleyiciler bölümün 'barışma' ile sonlanması gerektiğini savundu. Peki ama son bölümde neler oldu? Yanıtı için Senden Daha Güzel yeni bölüm tek parça izle!

Senden Daha Güzel full 11. bölüm izle

Senden Daha Güzel dizisinin 11. bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Senden Daha Güzel 11. bölüm özeti

Bu dizi yakında final olurPervin'in Efsun'a sürprizi klinikteki güç dengelerini değiştirir. Sevda'nın gelişinin yankıları ise devam eder. Sevda'nın hastalığı Emir'in Sevda'ya olan düşkünlüğünü iyice artırmaktadır. Efsun, Binnur ile birlikte Emir ve Sevda arasındaki ilişkiyi anlamak için kolları sıvar. Burcu'nun yeni işi ise hem klinikteki tüm ekibi hem de Cem'in başını derde sokacaktır.

Senden Daha Güzel izleyici yorumları

- Pervin hanım cok iyi biri ve Efsun bunun farkında amma belli etmiyor.

- Ya sevda bir git lütfen, seni sevmiyorum, yönetmen bey yönetmen hanım sevdadan kal geldi.

- Çok güzel bir bölüm.

- Bu dizi yakında final olur.